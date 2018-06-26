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26 Haziran 2018 18:16

Babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde ailesi ile birlikte denize giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu.

Babasıyla denize giren çocuk kayboldu

26 Haziran 2018 18:16


Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Çınarsuyu mevkisinde yaşandı. Ailesiyle birlikte piknik yapmak ve denize girmek için Sahilköy Plajı’na gelen Arhan Hakkı Efiloğlu (11) adlı çocuk denizde kayboldu.


Babasıyla birlikte denize girdiği sırada denizin dalgalı olması nedeniyle gözlerden kaybolan Efiloğlu için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Sahil Güvenlik helikopterle havadan, DEGAK-1 dalgıçları da denizden arama faaliyetlerini yürütüyor.


Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.




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