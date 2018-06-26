Babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Çınarsuyu mevkisinde yaşandı. Ailesiyle birlikte piknik yapmak ve denize girmek için Sahilköy Plajı’na gelen Arhan Hakkı Efiloğlu (11) adlı çocuk denizde kayboldu.

Babasıyla birlikte denize girdiği sırada denizin dalgalı olması nedeniyle gözlerden kaybolan Efiloğlu için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Sahil Güvenlik helikopterle havadan, DEGAK-1 dalgıçları da denizden arama faaliyetlerini yürütüyor.

Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.