Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ, LGS birincisini tebrik etti

Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü’nde basın toplantısı düzenleyen Özlem Dağ, LGS’de tüm sorulara doğru cevap veren 3 öğrencinin rekor bir başarıya imza attığını söyledi. Başarı elde eden öğrenciler ile öğretmenleri tebrik eden Özlem Dağ, “LGS’de öğrencilerimiz sınav sonuçlarını bu hafta itibariyle elde ettiler. Bahçeşehir Koleji olarak çok keyifli, çok güzel sonuçlar elde ettik. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü’nde 2 öğrencimiz, Bahçeşehir Ordu Enver Yücel Kampüsü’nde de 1 öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap vererek, Türkiye’nin zirvesinde yer aldığı sonucuna ulaştık ve çok mutlu olduk. Öğrencilerimize, velilerine, onları bu güne hazırlayan, yetiştiren eğitim ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Elbette Türkiye genelindeki tüm okullarımızda birçok öğrencimiz bu sınava girdi. Zirveye yerleşen 3 öğrencimiz gibi çok büyük başarılara imza attılar. Bu geçirdikleri zorlu, keyifli ve başarılı yıl için tebriklerimi iletiyorum. Bu bütün bir başarıydı, öğrencimiz, velimiz ve öğretmenlerimiz tüm okuldaki Bahçeşehir Koleji ailesi bu sürece destek verdi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından LGS birincisi olan Efe Keleş’e hediyesini takdim eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, başarılı öğrenci ile birlikte kutlama pastası da kesti.