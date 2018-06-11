Bakan Eroğlu: “24 Haziran seçimleri tarihin en önemli seçimi”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir tesisin açılışı ve iki tesisin temel atma töreni için geldiği Ordu’da vatandaşlara hitap etti. Demokrasi Meydanı’nda konuşan Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Haziran tarihinde gerçekleştireceği Ordu ziyaretinde fındık hakkında halka müjdeler vereceğini söyledi. Bakan Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız Ordu’ya gelince, ‘Biz fındığa gereken desteği vereceğiz’ diyecek. Onlar konuşur AK Parti yapar, zaten bunları vatandaş diyor. Biz ne gerekiyorsa yaparız. Çünkü biz, milletimizin sevdalısıyız, milletimizi biz seviyoruz. Onlar yalancıktan sever ama biz gönülden seviyoruz” dedi.

“Dünyanın en muhteşem hastanesi Ordu’ya yapılacak”

Ordu’daki botanik park alanının yerine dünyanın en güzel hastanelerinden birinin yapılacağının altını çizen Eroğlu, “Biliyorsunuz burada bir hastane yeri aranıyordu. Biz botanik parkı için hazırlık yapmıştık. Başka yer bulamadık ve damadınız olan Başbakan Yardımınız Recep Akdağ ile birlikte bütün bu bölgeyi taradık. Ama maalesef çok kapsamlı bir hastane yapacak yer bulamadık. Dolayısı ile mecburen o botanik park bahçesinin bulunduğu yeri hastane için tahsis ettik ve Cumhurbaşkanımız da o meselesinin o kadar takipçisi ki, kendisi ‘Bu hastane ne oldu?’ diye sordu. Cumhurbaşkanımız, hastane için ‘Geç kalmasın, gereği yapılsın’ diye talimat verdi. Şimdi ise buraya dünyanın en muhteşem hastanesi yapılacak. Hazırlıklar tamam, bunun da müjdesini vereyim” şeklinde konuştu.

“Ordu turistin göz bebeği olacak”

Bakan Eroğlu, Ordu’ya turistlerin daha fazla rağbet göstermeleri için çalışmaların devam ettiğini aktararak, “Artık dünyanın her yerinden buraya turistin gelmesi çok kolay, ulaşım da kolay. Sadece hızlı tren isteniyor, o da sizlere bağlı. Yola devam derseniz her şey yapılır. Yeter ki yola devam deyiniz. Birileri buraya gelip atıp tutuyor. Biz onlardan batmış İSKİ’yi devraldık, batmış İstanbul Büyükşehir Belediyesini devraldık. 5 milyar dolar zarar uğrattıkları Kocaeli’deki Yuvacık’ı aldık, bunlar nelerden bahsediyor” ifadelerini kullandı.

“Batı, 200 yıldır Türkiye üzerine oyunlar oynuyor”

Bakan Eroğlu, Batı’nın Türkiye üzerinde 200 yıldır planları olduğunu aktararak, 24 Haziran seçimlerinden bahsetti. Eroğlu, şunları söyledi:

“Bütün gayeler şu; bu şanlı bayrağı indirelim, minarelerden ezanlar sussun, bu cennet vatanı işgal edelim. Hedefleri bu. Tarihimizdeki en önemli seçim, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimdir. Onun için bu seçimlerde inşallah Batı’nın yeni oyununu bozmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrara o makama oturtmaya var mısınız? Kendileri, dediler ki cumhurbaşkanı kriterlere uygun olacakmış. Kriter de tecrübeli, çalışkan olmak ve milleti sevecekmiş. Kardeşim senin kriterlerin hiçbirisi tutmuyor, o yüzden de aday olamadın, kendi gösterdiğin adamı da ekarte etmek için gösterdin. Tecrübe deyince, dünyada en tecrübeli liderlerden birisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. 18 yaşındaki delikanlı gibi koşturup çalışan lider Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte 35 milyon TL yatırım bedelli 3 tesisten birinin açılışını, ikisinin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Eroğlu, ardından 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de ORKÖY sertifikası verdi. Katılan vatandaşlara nar, hurma, ıhlamur, karayemiş ve sarıçam fidan türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.