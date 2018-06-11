Bakan Eroğlu: “Barajlarda kuraklık riski yok”

DSİ’nin toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Ordu’da valiliği ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Eroğlu, bir soru üzerine barajlardaki su seviyesinde problem olmadığını belirterek, “Biz gerekli bütün tedbirleri aldık. Biz normalde 3 yıl kuraklık olması haline göre tedbir alıyoruz. Suyu dünyada en iyi yöneten ülke Türkiye’dir. Türkiye öyle su zengini değil. Bakmayın buralarda (Karadeniz’de) su nispeten bol ama Anadolu’da, Doğu ve Güneydoğu’da pek çok yerde su sıkıntısı var. Kuraklık var. Yani Rize’de 2 bin 500 milimetre yağış düşerken, bu bölgelerde 250 milimetre yağış düşüyor. En az ihtiyacı ise bin milimetre. Yani dörtte biri nispetinde yağış düşüyor. Geçen yıl 44 yılın en kurak yılını yaşadık 1972’den sonra. Ama iyi ki barajları yapmışız. 525 baraj, bin tane göletle kuraklığı aştık. Zaten geçen seneden suyumuz barajlarda vardı. Şu anda İstanbul’da barajlar yüzde 85 dolu. İzmir’de yüzde 44. Herhangi bir kuraklık riski yok. Özel işletme olarak 344 barajın doluluk oranları yüzde 50’den fazla” dedi.

"Karadeniz’de su fazlası var"

Bakan Eroğlu, HES’lerle ilgili bir soruya ise, “Onlar zaten suyu kullanmıyor, suyun gücünden istifade ediyor. Suyun satılması söz konusu değil. Hatta buralarda çok taşkın oluyor. Karadeniz’de su fazlası var. Ordu’daki HES’ler bütün Ordu’nun elektrik ihtiyacını karşılıyor. Tabiatı tahrip ettirmiyoruz, dikkat ediyoruz” şeklinde cevap verdi.