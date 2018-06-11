Bakan Eroğlu Fatsa’da iftar programına katıldı

Dr. Veysel Eroğlu iftarını Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan İslamdağ Halil Tatlıgül Hocaefendi Kur’an Kursunda hafız öğrencilerle birlikte açtı.

İftar yemeğine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanı sıra Fatsa Belediye Başkanı Muharrem aktepe, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır da katıldılar.

Bakan Veysel Eroğlu iftardan sonra yaptığı kısa konuşmada, “Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Burada çok güzel bir Kur’an kursu var. Bu sene burada 20’ye yakın evladımız hafız oldular, evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah Ramazan Bayramı’na sağ salim kavuşmamızı nasip eylesin” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Kumru Belediye Başkanı Murat Ünal Hatipoğlu, Bakan Veysel Eroğlu’na bir tablo hediye ederken Fatsa Orman İşletne Şefi Sevil Şen de Bakan Eroğlu’na ahşap saat hediye etti.

Bakan Eroğlu iftar yemeğinden sonra Halil Tatlıgül Hocaefendi’nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Eroğlu, Kur’an kursu çevresine Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlar dikilmesi talimatını da verdi.