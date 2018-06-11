Bakan Eroğlu: “Ordu’ya 1.4 milyarlık yatırım yaptık”

Ordu’ya yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 15 yılda Ordu’ya 1 milyar 400 milyon TL’lık yatırım yaptıklarını kaydetti. Bakan Eroğlu, “Bu yatırımlarla yıllık 39 milyon metreküp içme suyu sağlayarak, Altınordu, Gülyalı ve Ünye ilçelerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. 2 baraj, 1 gölet inşa ederek, 133 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. 5 barajımız ise inşaat safhasındadır. 61 derenin ıslahını tamamlayarak, Ordu şehir merkezi, 60 yerleşim yeri ve 4 bin 760 dekar arazi taşkınlardan korundu. 17 derenin ıslah çalışması ise devam ediyor” dedi.

Bakan Eroğlu, 18,3 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, 3 şehir ormanı, 7 bal ormanı ve 25 mesire yeri tesis ettiklerini de kaydederek, “Orman köylerinde yaşayan 5 bin 899 aileye 35,2 milyon TL ferdi proje kredisi ve desteği sağladık. Ünye- Çınarsuyu ve Gölköy-Ulugöl Tabiat Parkları ile vatandaşlarımızı tabiatla buluşturduk. 22 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 1 adet havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 2 adet deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk” diye konuştu.

Daha önceki Ordu ziyaretlerinde Ordululara 359 milyon TL’lik 91 yatırımın sözünü verdiğini hatırlatan Bakan Eroğlu, bu yatırım ve projelerden 71 adedinin tamamlandığını, 20 yatırımın yapımının ise devam ettiğini sözlerine ekledi.