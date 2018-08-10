Hasar tespitlerimizi bir hafta içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Ordu genelinde yaşanan sel olaylarını yerinde incelemek üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretlerin ardından Cevizdere Mahallesi’nde bulunan ve selden etkilenen iş yerlerinin olduğu bölgeyi gezdi. Beraberinde, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ile Ergün Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve görevlilerden bilgiler alan Bakan Kurum, iş yeri sahiplerinden bilgiler aldı. Ardından, iş yerlerinin yakınında bulunan dere üzerinde de incelemeler yapan Bakan Kurum, gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını kaydetti. İş yeri sahiplerine, hasarın giderileceği konusunda bilgi veren Kurum, ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bu olağan bir durum değil, bir afet”

Ekiplerle birlikte sabah saatlerinden itibaren hep beraber gezdiklerini anlatan Bakan Kurum, gerekli tespitleri yaptıklarını aktardı. En son gezdikleri ve metrekarede 235 kilogram yağışın gerçekleştiği Çaybaşı ilçesinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Bakan Kurum, “Bu olağan bir durum değil, bir afet. Buna ilişkin sahada gördüğümüz tespitlerimiz var, alınması gereken tespitler var. Öncelikle bizim, hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bütün ekibimiz sahada. Valilik koordinasyonunda inşallah hasar tespitlerimizi bir hafta içerisinde tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyemizin, Valiliğimizin, genel müdürlük ve bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin de sahada uygulamaları yapması adına bütçe ve ödeneği devletimiz olarak İller Bankası üzerinden sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“İnşaat faaliyetleri en kısa sürede tamamlanacak”

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahada gerekli incelemeleri yaptıktan sonra inşaat faaliyetlerine başlayacaklarını aktaran Bakan Kurum, “İnşallah yaz mevsiminde 1 buçuk 2 ay içerisinde sahada gerekli inşa faaliyetlerin hepsini inşallah tamamlayacağız. Bunun dışında, sahada, dere güzergahında, varsa eğer kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi yine il müdürlüğümüz bünyesinde yapıp, valiliğimiz koordinasyonunda bunların da yıkımını da yine valiliğimiz koordinasyonunda yapacağız. Bizim bir stratejik eylem hazırlamamız gerekiyor, bir iklim değişikliği söz konusu. Bu iklim değişikliğine ilişkin de çalışmalarımızı yapıyoruz. İleriki süreçte de, böyle bir afetten nasıl en az hasarla etkileniriz? Bunun çalışmasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Aşağı Seğmenli Mahallesi’nde heyelan sonucu hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in ailesine sabırlar diledi.

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, bazı iş yerlerini daha ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretini tamamlayan Bakan Kurum, daha sonra ilçeden Samsun’a hareket etti.