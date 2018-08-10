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10 Ağustos 2018 12:08

Bakan Kurum: "Ordu’daki yollar 2 ay içerisinde yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi’nde muhtemel bir sel ve aşırı yağışlara karşı, hasarı en alt seviyeye indirmek için çalışma başlattıklarını belirterek, Ordu’daki yollar ve köprülerin 2 ay içerisinde yapılacağını söyledi.

Bakan Kurum:

10 Ağustos 2018 12:08


Ordu’nun birçok bölgesinde yaşanan sel felaketini incelemek için şehre gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak valilik toplantı salonunda toplantıya katıldı. Burada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Ordu Milletvekilleri ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’dan bilgiler alan Bakan Kurum, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Açıklamasında ilk olarak yaşanan sel olayları için kente geldiklerini belirten Bakan Kurum, metrekareye 253 kilogram yağışın düştüğü bölgelerin olduğunu hatırlattı. Bakan Murat Kurum, tespitlerin yerinde yapılacağını işaret ederek, “Bundan sonrası için tedbirler noktasında yine sahada yapılması gereken neyse bunları heyetimizle birlikte tespitlerini yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması üzerine alınması gereken tedbirler neyse bunu sahada tüm birimlerimizle birlikte inşallah alıyor olacağız, bugün tespitlerimizi yapacağız” dedi.



“Yollar 2 ay içerisinde tamamlanacak”


Hasar gören tüm yollara ilişkin tespitleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatların tespitlerini bir hafta içerisinde tamamladıktan sonra 2 ay içerisinde yolların açılacağını ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah bir hafta içerisinde tamamlayıp, buradaki mevsimlerden dolayı inşaat süresi uzadığı için 2 ay içerisinde belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayıp hızlı bir şekilde başkanımız bunların inşaatını bitirecek. Yine İller Bankası toplu konut idaresi yapı işleri ile yapılaması gerekenleri de 2 ay içerisinde hızlı bir şekilde inşallah bitirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Karadeniz Bölgesi için tedbirler artacak”


Açıklamasında ayrıca, Karadeniz Bölgesi için tedbirlerin daha da artacağını ifade eden Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Bunun dışında bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da alt yapıların kesitlerine varana kadar, yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş ve bugün yeniden böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu alt yapılar, hiçbir zaman bu kesitlere ve yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu yağışlardan bu afetlerden en az hasarlı nasıl ayrılabiliriz, nasıl çıkabiliriz? Vatandaşımızı ve milletimizi en az hasarlı şekilde nasıl bu afetlerden kurtarabiliriz? Bunun çalışmasını tüm Karadeniz Bölgesi için yapıyoruz. İnşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız.”


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki ekiple birlikte, Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Aşağı Seymenli Mahallesi’nde heyelan sonucu hayatını kaybeden Bayram Sekmen’in cenazesine katılmak üzere yola çıktı.




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