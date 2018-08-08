Bakan Soylu: “Şükürler olsun ki yaşanan sel felaketinde can kaybı yok”

İlk olarak Organize Sanayi Bölgesindeki sular altında kalan fabrikaları ziyaret eden Bakan Soylu daha sonra Yalıköy Mahallesi’ne geçerek burada incelemelerde bulundu.

“Bu gece de yağmur bekleniyor”

Vatandaşlarla “geçmiş olsun” dileklerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun ki yaşanan sel felaketinde can kaybı meydana gelmedi. Tüm birimlerimiz gerek sel başlamadan önce gerekse yağmur tüm şiddetini gerçekleştirmeden önce hem uyarıları ile hem de tedbirleri ile gerekli önlemleri aldılar. Bir köprü yıkılmış durumda. Karadeniz Salih Yolu üzerindedir bu köprümüz. Karayollarımız onunla ilgili gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Ulaştırma Bakanımız da yarın sabah gelerek, köprünün durumuna bakacak. Bu gece de yağmur bekleniyor. Tüm önlemleri birimlerimiz almış durumdadır. Ufak bir hasar dışında başka bir hasar ile karşılaşmadan atlatabilmeyi düşünüyor ve bunun için tüm önlemleri arkadaşlarımız alıyorlar. Tüm Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik ve incelemelerde bulunduk. İlk olarak Fatsa’da Organize Sanayi Bölgemizi, sonrasında da Yalıköy Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Evlere sular girmiş, yukarı bölgelerden su akıntıları gerçekleşmiş. Tüm birimlerimiz ne kadar hasarın oluştuğunu ortaya koyacaklar. Fındıklar da gerek yukarı ilçelerde gerekse sahil kenarlarında zarar gördü. Üreticilerimizin de zarar tespitleri gerçekleşecek” diye konuştu.

Vatandaşların Yalıköy ziyaretinde taleplerini dinleyen Bakan Soylu, vatandaşların isteklerinin çözülmesi noktasında ilgili amirlere talimat verdi.

Bakan Soylu’ya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve daire amirleri eşlik etti.