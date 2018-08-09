Bakan Turhan, Ordu Çevre Yolu inşaatında incelemelerde bulundu

Beraberinde Vali Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Opr. Dr. Şener Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Kenan Keskin, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer yetkililerle birlikte Ordu Çevre Yolu Projesi’nin heyelanlı bölgesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yolun son durumu hakkında Karayolları Samsun Bölge Müdürü Kenan Keskin ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ordu Çevre Yolu’nda yaptığı incelemenin ardından, şantiye binasına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada yaptığı açıklamada, Ordu’da yapımı devam eden çevre yolu projesinin, inşaat alanında önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirtti. Bakan Turhan, "Proje ile ilgili olarak gerek sahada, gerekse şantiyede proje üzerinde arkadaşlarımız bize bilgilendirme yaptılar. Bu proje, Karadeniz Sahil Yolu’nun önemli bir kesimini oluşturuyor. Ordu sahil geçişi, Karadeniz Sahil Yolu inşaatı esnasında bölünmüş hale getirilmişti. Ancak gerek şehir içi trafiği, gerekse transit ve bölgesel trafik buradaki kavşakların sayısının çok olması, seviyeli ve sinyalize olmaması nedeniyle ulaşımda zaman kaybına neden oluyor. Bu sorunu çözmek için de Ordu Çevre Yolu ihalesi yapıldı ve inşaat çalışmalarında da önemli gelişme kaydedildi” dedi.

“Çevre yolumuz toplam 21.4 km. Bunun birinci aşamasını bu yıl sonu trafiğe açmayı hedefliyoruz. Perşembe-Bolaman güzergahından itibaren Boztepe Tüneli ile Ordu’nun yerleşiminin güneyinden geçerek, Ordu-Ulubey yolunu kestikten sonra otogar kavşağını bu yıl sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz” diyen, Bakan Turhan, arazinin bazı jeolojik yapısı nedeniyle heyelanlı bölgeler bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Heyelan önleme çalışmasıyla ilgili olarak arkadaşlarımız bilgilendirme yaptılar. Heyelan önleme projesi bu yıl sonuna kadar bittiğinde Ordu şehir geçişinde yaşanan trafik sıkışıklığının önemli bir kısmı by-pas edilmiş olacak ve otogar kavşağından Ordu sahil yolunu by-pas ederek sahil yolunu sanayi kavşağında bağlamış olacağız. Bu önemli bir aşama. Bundan sonraki aşamalarda 2019 yılında üniversite kavşağına bağlamayı hedefliyoruz. Projenin bitirilmesi 2020 yılı olarak öngörülüyor.”