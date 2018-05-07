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07 Mayıs 2018 11:53

Balıkçı tekneleri onarımda

Ordu Fatsalı balıkçılar av sezonunun bitmesi sonrası teknelerini limanlara çekerek onlara bakım yapmaya başladılar.

Balıkçı tekneleri onarımda

07 Mayıs 2018 11:53


İyi bir av sezonu geçiremediklerini belirten balıkçılar, "Bu yıl istediğimiz kadar avlanamadık. Sezondan umduğumuzu bulamadık” dediler.


Hamsinin denizden bu yıl az çıktığını söyleyen Fatsalı balıkçılardan Abdullah Subaşı, “Her geçen yıl balık avı düşmeye başladı. Bizler eski yıllardaki gibi av yapamıyoruz. Balıkçılık zor bir meslek ve emeğimizin karşılığını alamayınca gerçekten çok üzülüyoruz. Şuan teknelerimizin tamiratını yapmaya başladık. Onarım çalışmaları bittiğinde yeni sezona hazır olarak teknelerimizi bekleteceğiz” dedi.


Yasak döneminde ağ ve kayıkların tamiratını yaptıklarını söyleyen Balıkçı Musa Bektaş, “Yasak başladığı günden itibaren limandaki sessiz bekleyişimiz devam ediyor. Tamirat ve onarım işleri ile uğraşıyoruz. Balık sezonu istediğimiz geçmedi. Hamsi yoktu, palamut istediğimiz seviyede avlayamadık, istavrit memnun etmedi. Hep bu durumlarla geçti sezon. Yine de umudumuzu kırmadık Karadeniz’in her bölgesinde ağ attık. Vatandaşlarımız bu yıl ucuz balığı sofralarında göremeseler de inşallah bundan sonraki yıllarda bizlerin daha da gayretli çalışmaları ile görmesi bizim temennimiz” diye konuştu.




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