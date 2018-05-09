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09 Mayıs 2018 09:59

Balıkçı teknelerinin yıllık bakımı

Ordulu balıkçılar, av sezonundan sonra tekneleri kıyıya çekerek, yılda en az bir kere yapılması gereken bakımları yapmaya başladılar.

Balıkçı teknelerinin yıllık bakımı

09 Mayıs 2018 09:59


1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’da sona eren balık av sezonunun ardından teknelere bakım yapan balıkçılar, bu işlemin yılda en az bir kere tekrarlanması gerektiğini söylüyor. Bir teknenin bakımının, boyuna ve durumuna göre yaklaşık 10 sürdüğünü belirten balıkçılar, sezonun kötü geçtiğini ve umduklarını bulamadıklarına dikkat çekiyor.


Ordu’da teknelerin bakımını yapan ve kendisi de balıkçı olan Mehmet Öztürk, bakım sürecinden bahsetti. Öztürk, “Herhangi bir çürük ve değişecek tahta yoksa önce 2-3 gün suyun kurumasını bekliyoruz. Ardından da macununu çekip kuruduğu zaman boyasını yapıyoruz. Teknenin boyuna ve durumuna göre bakım bir hafta ile 10 gün arasında değişiyor” dedi.



"Yılda 2 kere bakım yapılmasında fayda var"


Balıkçı Öztürk, teknelere mayıs ve ağustos aylarında bakım yapmanın faydalı olacağına dikkat çekerek, “Teknelerin yılda en az bir kere bakıma girmeleri gerekiyor. 2 kere girse de olur çünkü yazın sular ısınınca teknelere kurt giriyor ve çürütüyor. O yüzden mayıs aylarında bir de ağustos ayında bakım yapılmasının faydası var. Tekneler bakım yapmadıkça çürüyor. Karadeniz sularında mikrobu kaptığı zaman daha tekne ile baş edilemez” şeklinde konuştu.


Bu yıl av sezonunun da kötü geçtiğini hatırlatan Öztürk, bilinçsiz avlanma yüzünden denizde balığın gittikçe azaldığını, teknelerin birçoğunun ise artık bağlı durumda olduğunu da sözlerine ekledi.




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