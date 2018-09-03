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03 Eylül 2018 12:46

Balıkçı tezgahlarında yoğunluk

1 Eylül’de yasağın kalmasıyla birlikte balıkçılar denize açılırken, tezgahları süsleyen balıklar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Balıkçı tezgahlarında yoğunluk

03 Eylül 2018 12:46


Denizlerdeki av sezonunun açılmasının ardından ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, bereketli bir sezona başladı. Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, Karadeniz’in mavi sularından elleri dolu döndü. Balıkçıların bereketi, tezgahlara da yansıdı. Çeşit çeşit balıklarla süslenen tezgahlar, vatandaşların da ilgisini çekerken, balık almak isteyenler sıraya girdi.



Palamut balığının tanesi 5 TL


İlk avlanmalardan umduklarını alan balıkçılar, en çok palamut balığının ağlara takıldığını kaydetti. Geçtiğimiz yıllara göre oldukça iri ve bol avlanan palamut balığı, bol çıktığı için tezgahlarda 5 TL’den satışa sunuldu. Balık almak için adeta sıraya giren vatandaşlar ise fiyatlardan oldukça memnun olduklarını, bu yıl bol bol balık yiyeceklerini kaydetti.



"Müşterilere yetişmek için yoğun tempo çalışıyoruz, günlük kasalarca balık geliyor"


Ordu’da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, denizden umduklarını bulduklarını kaydederek, “Bu yılki sezon çok bereketli geçiyor. Sezon başlayalı 2 gün olmasına rağmen aşırı derecede satış gerçekleştiriyoruz. Müşteriler balık almak için adeta izdiham oluşturuyor. Taleplere yetişmek için hızlı bir tempo ile çalışıyoruz. İnşallah bu yıl vatandaşlarımız bol bol balık yemeye doyacak. Görüldüğü gibi palamut balığı da geçtiğimiz yıllara göre hem daha iri hem de daha ucuz. Gün içerisinde kasa kasa palamut balığı geliyor, tanesini 5 TL’den satıyoruz, vatandaşlar da oldukça memnun” dedi.


Öte yandan tezgahtaki mezgit 20, istavrit 10, barbun 20 ve sargan balığı da 20 TL’den satışa sunuluyor.




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