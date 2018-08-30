Balıkçılarda ‘Vira Bismillah’ heyecanı

Balıkçılar 31 ağustos gece yarısı itibariyle ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacaklar.

Üç tarafı denizlerle çevrili 8 bin 333 kilometre kıyı şeridine sahip olan Türkiye’de yarın geceden itibaren ruhsatlı balıkçı tekneleri denize açılarak yeni sezon avlanma dönemini başlatacaklar. Ordu kıyılarında 9 balıkçı barınağı ve 6 çekek yerinde bekleyen boyları 10 metre altı ve 15 metre üzeri olan yaklaşık 500 balıkçı teknesi denize açılacak. En fazla hamsi avının yapılmasının beklendiği Ordu’da geçen yıl 12 bin 631 ton hamsi, 2 bin 158 ton istavrit, bin 606 ton mezgit, yaklaşık 700 ton palamut avlanmıştı. Ordu’da geçen yıl denizlerden avlanma yoluyla toplam 18 bin ton su ürünleri elde edilmişti.