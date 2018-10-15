Balıkçıların gözü hamside

Bu sezondan umdukları bereketi ‘palamut' balığında yakalayan Karadenizli balıkçılar, hamsi avlamayı bekliyor. Balıkçılar, palamut balığının bol olduğu dönemde hamsinin olmadığını belirtiyor.

1 Eylül tarihinde açılan avlanma sezonunun ardından denizlere açılan balıkçılar, umdukları bereketi palamut balığından yakaladı. Geçen yıllara göre iri ve bol çıkan palamut, balıkçıların ve tüketicinin yüzünü güldürdü. Sezon başlarında 5 TL'ye kadar satılan ve sonradan tanesi 20 TL'ye kadar yükselebilen palamut fiyatı, tüketicinin en çok tercih ettiği balıklardan oldu.

Karadenizli balıkçılar, palamuttan aldıkları bereketi hamsiden almayı hedefleseler de şimdilik hamsinin denizlerde pek fazla görünmediğini söyledi. Palamut balığının tanesinin boyutuna göre 5 TL'ye kadar düştüğüne dikkat çeken balıkçılar, hamsiden bekledikleri bereketi alamayacaklarını aktardı. Balık fiyatlarının, diğer ürünlere göre çok ucuz olduğunu ifade eden balıkçılar, Karadeniz'de yerli hamsiden başkasının yenilmediğini dile getirdi.