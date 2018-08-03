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03 Ağustos 2018 12:21

Balıkçıların umudu ‘palamut’

Ordulu balıkçılar, yeni avlanma sezonunda, palamut avcılığında önemli derecede artış yaşanmasını bekliyor.

Balıkçıların umudu ‘palamut’

03 Ağustos 2018 12:21


Ordu’da, geçen sezonda satışlardan umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Geçen sezon az çıkan palamut ve hamsi, balıkçıların satışını düşürürken, denizlerde görülmeye başlayan ve yavaş yavaş kancaya takılmaya başlayan palamut, balıkçıları sezondan umutlandırdı. Tezgahlarda, yaz sezonu nedeniyle havuz balığı satan balıkçılar, bu sezonda umutlu oldukları palamudun yolunu bekliyor.


Şu anda satışların orta derecede olduğunu ve tezgahlarda havuz balıklarının yer aldığını aktaran balıkçı Ferhat Dönek, “Geçtiğimiz balık sezonu bir hayli kötü geçti. Yeni sezon Eylül ayında açılacak. Bu sene palamut balığından umutluyuz, çünkü palamut yavaş yavaş kancaya gelmeye başladı. İnşallah bu yıl vatandaşlar bol bol balık yiyecek” dedi.


Balıkçı Ferhat Dönek ayrıca, havuz balıklarının da sağlıklı ve doğal olduğuna dikkat çekerek, mezgitin 20, barbunun 25, istavritin 20, levrek-çupranın 30, somonun 25 ve alabalığın da 20 TL’den tezgahlarda satıldığını aktardı.



1 Eylül’de yasak kalkıyor


Öte yandan, denizlerdeki avlanma yasağı 1 Eylül tarihinden itibaren kalkıyor. Denizciler, bu tarihte ’Vira Bismillah’ diyerek, avlanmaya çıkacak.




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