Balkanlıoğlu: ”Bu tesis ülkemizin gururu olacak”

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Arım Balım Peteğim Projesi” kapsamında yapılan tesisleri yerinde inceleyerek, “Ordu, Türkiye’de en fazla bal üreten il. Kaliteli balların yanında piyasaya sahte bal da sürülebiliyor. Bu tesisin Türkiye arıcılığı için büyük fonksiyonu olacak” dedi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaklaşık 10 milyon avro bütçesi ile, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet edilebilirliğini artırmak amacı ile gerçekleştirilen, yüzde 100 AB-İPA destekli sektörün en büyük projesi olan ve Türkiye’de bir ilk olan “Arım, Balım, Peteğim Projesi" kapsamında yapımı devamı eden tesiste incelemelerde bulundu ve proje hakkında Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak’tan bilgi aldı.



“Dürüst üreticiyi koruyan bir sistem”

Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz’ın da hazır bulunduğu incelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “’Arım, Balım, Peteğim Projesi’ kapsamında yapımı devamı eden tesis çalışmalarında sona gelindi. Arıcılık ve bal Türkiye için son derece önemli bir ticari kazanç. Ordu için anlamı daha büyük. Çünkü, Ordu, Türkiye’de en fazla bal üreten il. Kaliteli balların yanında piyasaya sahte bal da sürülebiliyor. Bu tesisin Türkiye arıcılığı için büyük fonksiyonu olacak. Son derece önemli bir proje. Bina bitti, makine siparişleri verildi. Dürüst üreticileri koruyan bir sistem. Türk balının dünyada albenisi ve ticari açıdan akredite bir laboratuvar sayesinde bal ve bal ürünleri tahlil edilip, güvenilir damgasıyla tüketici ile buluşacak” diye konuştu.



“Üreticiler malını dünya pazarına sunabilecek”

Projenin iki ana faaliyet üzerine tasarlandığını ifade eden Balkanlıoğlu, “Tesis aynı zamanda bir fabrika gibi işlem görecek. Makine ekipmanları olacak. Üreticilerimiz burada kendi ürünlerini getirip işleyebilecek ve malını dünya pazarına sunabilecek. Arı deyince akla sadece bal gelmemeli, birçok ürünü daha var. Polen, probolis, bal peteği üretimi, arı zehri, arısütü, 45 gün yaşama şansı olan bir arı, arı sütü ile ömrünü 7 seneye çıkartıyor. İnsanlar da bunu yediğinde bağışıklık sistemi güçleniyor. Hepsi bu tesislerde üretilecek ve Ordu’daki bu tesis ülkemizin gururu olacak. Kalite biriminin içinde yer alan laboratuvarın çalışabilmesi için yetkilendirilmenin gerçekleştirilmesi ile ülkemizde, arı ürünleri konusunda taklit ve tağşiş sorunlarına kesin çözüm getirecektir” şeklinde konuştu.



Konak: “Sektöre yeni ufuklar açacağız”

Proje kapsamında yapılan çalışmalara açıklık getiren Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak ise, enstitüde, sektöre yeni ufuklar açacak araştırma ve çalışma yapmayı amaçladıklarını belirterek, “Proje kapsamında arıtma tesisleri çalışmaların da son aşamaya gelinmiştir. Ordu, Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize’ye eğitim materyalleri teslim edilmiştir. Arıcılık Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde bulunan laboratuvarın iç ekipmanı ve gaz sistemleri tamamlanmış, Enstitüye bir adet araç, foklift ile araç kantarı teslimatları yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve beraberindekiler ayrıca Arıcılık Araştırma Enstitüsü yerleşkesinde bulunan iç ekipmanı ve gaz sistemleri tamamlanmış olan laboratuvarı da gezerek, yetkililerden detaylı bilgi aldılar.