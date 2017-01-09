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09 Ocak 2017 16:47

Balkanlıoğlu: “Güvenlik kontrollerine herkes uymalı”

Balkanlıoğlu: “Güvenlik kontrollerine herkes uymalı”

09 Ocak 2017 16:47

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Sürücüler arama noktalarında ‘dur’ ihtarına rağmen kaçarsa güvenlik güçlerinin vurma yetkisi var. O nedenle güvenlik güçlerimizin ‘dur’ ihtarı sonrası herkesin kaçmadan durması ve güvenlik kontrolünden geçmesi gerekiyor” dedi.
Türkiye’nin birçok kentinde son günlerde üst üste meydana gelen bombalı terör saldırıları Ordu’da polis ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında kentte güvenlik tedbirleri arttırıldı. Valilik kararıyla şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araçlar didik didik kontrol edilerek asayiş sağlanıyor.

“Bizim güvenliğimiz için çalışıyorlar”
Polis kontrol noktaları ve yapılan uygulamalar hakkında konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, vatandaşların güvenlik kontrollerine uyması gerektiğini söyledi. Olası vakaların önlenmesi için güvenlik güçlerinin gece gündüz çalıştığını ifade eden Balkanlıoğlu, “Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bizler bir birimize kenetlenmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu sebep yol kenarlarında duran güvenlik güçlerimiz bizim evlatlarımız ve bizim güvenliğimizi için orada. Allah göstermesin polis kontrol noktalarında denetimler sık yapılmazsa, bir şekilde o hainler bomba yüklü araçlarla oralardan geçerek o bombaları patlatsalar birçok insanımızın acı çekmesine, istikrarsızlaşmamıza yol açmış olur” ifadelerini kullandı.

“Ne kadar çok ararlarsa ben o kadar mutlu oluyorum”
Güvenlik kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerinin millet için hizmet verdiğini vatandaşlarında güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarlarına uyması gerektiğinin altını çizen Balkanlıoğlu, “Bu asayiş uygulamaları insanlarımızın gittikleri yere geç varma gibi gözükse de bu tür arama tarama faaliyetlerinin, güvenlik önlemlerinin bizler için memleketimiz için yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Soğuk havalarda oralarda duran güvenlik güçleri kendileri için değil memleketimizi için bizler için orada duruyorlar. O sebeple ben dahi güvenlik güçleri ‘dur’ dediğinde hemen duruyorum ve kimliğimi gösteriyorum. Ne kadar sıkı denetim yaparlarsa ne kadar çok ararlarsa ben o kadar mutlu oluyorum, halkımızın da mutlu olması gerekiyor” diye konuştu.

“Güvenlik güçlerinin vurma yetkisi var”
Uygulama noktalarında görev yapan polislerin şüpheli bir durum karşısında vurma yetkisi olduğunu aktaran Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Sürücüler arama noktalarında ’dur’ ihtarına rağmen kaçarsa güvenlik güçlerinin vurma yetkisi var. Hem kendisinin hem de başkalarının hayatını riske atıyorlar. O nedenle güvenlik güçlerimizin ‘dur’ ihtarı sonrası herkesin kaçmadan durması ve güvenlik kontrolünden geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.



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