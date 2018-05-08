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08 Mayıs 2018 11:23

"Bana Sevgilim Deme" Fatsalıları kahkahaya boğdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tiyatro Beyaz Perde oyuncularının sahnelediği "Bana Sevgilim Deme" isimli tiyatro beğeniyle izlendi.


08 Mayıs 2018 11:23


Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında sahnelenen tiyatro gösterisinde Fatsa’nın yerel oyuncuları performansları ile ayakta alkışlandı. Tiyatro ekibine konuk oyuncu olarak katılan ve en son bir ulusal kanalda yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde yer alan Fatsalı İlker Taze de oyunuyla Fatsalıları kahkahaya boğdu.



"Küçük başladık, yavaş yavaş büyüyoruz"


Tiyatro Beyaz Perde Genel Sanat Yönetmeni Ogün Özcan, Ordu’nun hemen hemen her ilçesinde ekseriyette çocuk oyunları oynadıklarını belirterek, “Henüz yeni bir tiyatro ekibiyiz. Küçük başladık yavaş yavaş büyüyoruz. Amasya’da tiyatro oynadık. Şimdi Giresun ve Siirt turnelerimiz var. Bu akşam polisiye komedi bir oyun sahneledik. Bizleri izlemeye gelen herkese teşekkür ederim” dedi.



"Tiyatrocu arkadaşlarıma destek olmak istedim"


Tiyatroya konuk oyuncu olarak katılan ve meslek yaşantısını İstanbul’da sürdüren başarılı oyuncu İlker Taze ise, “Bir dizi görüşmeler yapmak üzere geldiğim ilçemde gelen daveti kıramadım. Ben tiyatro olan yerde olmalıyım, arkadaşlarıma destek olmalıyım diye düşündüm. Elimden geldiğince katkı sağlamaya çalıştım. Çok da keyif aldım. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız çok başarılı olacaklar” şeklinde konuştu.




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