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04 Aralık 2017 11:09

Baş: “Muhasebe mesleğini bekleyen bir tehdit söz konusu”

Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, “Muhasebe mesleğini bekleyen bir tehdit söz konusu.

Baş: “Muhasebe mesleğini bekleyen bir tehdit söz konusu”

04 Aralık 2017 11:09

Büyük alışveriş merkezleri karşısında bakkallar durumuna düşme riskimiz var” dedi.


Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası 2017 yılı yılsonu değerlendirme toplantısını bir otelde gerçekleştirdi.


Gerçekleşen değerlendirme toplantısına Fatsa başta olmak üzere Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinde ki meslek mensupları katıldılar. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş toplantıda yaptığı açıklamada, “2017 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. Muhasebe mesleğinin değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Kurumsallaşma konusunda yenilikler yapmamız gerekiyor. Muhasebeci arkadaşlarımızın artık güç birliği içinde birlikte çalışmaları gerekiyor. Muhasebe mesleğini bekleyen bir tehdit söz konusu. Büyük alışveriş merkezleri karşısında bakkallar durumuna düşme riskimiz var. Ankara ve İstanbul illerimizde ki bazı büyük denetim firmaları hem muhasebecilik hem yeminli müşavirlik hem de bağımsız denetimi hep birlikte blok halde veriyor. Bizler ise tek başımıza bakalar gibi mücadele etmeye çalışıyoruz. Kurumsallaşmamız ve güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Stajyerlerimizi geliştirelim ve yanımızda tutarak birlikte daha güçlü olalım. Yarınlara kendimizi hazır tutmalıyız. Muhasebecilik mesleği artık tek başına yapılacak meslek formasyonundan çıkmıştır” diye konuştu.


Başkan Baş, “Asgari ücretle çalışanlar birkaç aydır eksik maaş alıyorlardı. Düşük ücret alan bu arkadaşlarımız torba yasasında çıkan kanuna göre Aralık ayında maaşlarında ki kesintilerinin iade edilmesi kararını varıldı. Asgari ücretle çalışan kişiler yeni maaşlarını Aralık ayında kesintilerinin yatırılması ile fazla alacak” şeklinde konuştu.




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