Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Ordu’nun Fatsa ilçesinde AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığının düzenlediği sahur programına katıldı.

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı sahur programında partililere seslenen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “İslam dünyasının kalbi ve merkezi olarak hesapları yapmak Türkiye’deki insanlara düşüyor. Çünkü maalesef çok geniş anlamda İslam coğrafyası dünyanın tam ortasında yer alan 1 milyar 700 milyon nüfusu ile yer altı ve yer üstü kaynakları ile dünyanın en önemli bölgesinde bulunan Müslüman ümmet maalesef çok büyük sorunlarla birlikte yaşıyor. Bu coğrafyanın içinde özellikle bizim yakın coğrafyamız orta doğu başta olmak üzere ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşimizin ne kadar büyük ve önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye sadece kendisinden ibaret olan bir ülke değildir. Türkiye’nin fiziki sınırları 780 Bin metre kare olabilir. Türkiye gönül, akıl, vicdan ve irfan sınırları bütün dünyaya yayılmış olan dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Biz dünyadaki bütün gelişmelere karşı duyarlı, hassas bir şekilde gelişmeleri yakinen izliyoruz. İslam dünyasında ki gelişmelerin her birisinden sorumlu olduğumuzu biliyoruz. 80 milyon olarak dünyanın bütün yükünün altına girmiş durumdayız. Her birimizde bu büyük şuurun sahibi kitleler olarak bu yükün ağılığını hissediyor ve hep beraber bu çabayı ortaya koyuyoruz. Türkiye’yi senelerdir bazı meselelerle uğraştırılıyor ayaklarına prangalar vuruyorlar. Senelerdir Türkiye’nin terör örgütleriyle vakit kaybettirilmesinin arkasında ki temel neden budur. Bu Türkler kendileri ile uğraşsınlar, başları bir türlü sıkıntılardan kurtulmasın dünyada adaletin, hakkaniyetin yeniden kurulması için güç kuvvet kudret sahibi olmasınlar. PKK’yı 40 seneye yakın Türkiye’nin başına bela edenler bunun için bela ediyorlar. Ayrıca DAEŞ’i çok kısa bir süre içerisinde bir uluslar arası terör örgütü haline getirenler , bu örgütlerin eline bu silahları, bu imkanları verenler hiç şüpheniz olmasın ki İslam dünyasının amiral gemisi olan Türkiye’nin güçlü bir şekilde ayakta olmasını istemiyorlar. Türkiye sınırlarının hemen dışında bir çok terör örgütü cirit atıyor. Türkiye’nin özellikle Irak ve Suriye sınırında ki olaylar görülüyor. Buralarda bu sorunların nasıl çözüleceğini bilemeyenler bir terör örgütünü bertaraf etmek için ülkemizin düşmanı olan başka terör örgütlerini ortaya sokuyor. Bütün uyarılarımıza rağmen dostluk ve müttefiklik içinde olduklarımız kendi bildiklerini okuyor, PKK’nın aynısıdır bir koludur dediğimiz örgütlere her türlü ağır silahları veriyorlar. Mesele bölgede ki sorunların çözümlenmesi değil mesele Türkiye’nin bölgede çok güçlü olmasının engellenmesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde aynı hedeflere yürüyerek güçlü ve büyük Türkiye’nin gerçekleşmesi için gayret sarf edeceğiz. Geçen yıl 15 Temmuz’da 40 yıldır palazlandıkları, büyüttükleri ve uluslararası bir network haline getirdikleri FETÖ’yü bu milletin üzerine salıyorlar. Bu büyük ihanetin yıl dönümüne geliyoruz. 15 Temmuz’u hiçbir şekilde unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gün yaşananlar sıradan bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketidir. Bu hareketi yapanlar, bu hareketin ortaya çıkmasına destek olanlar hiç şüpheniz olmasın ki bunların hesaplarını verecekler. Yaptıklarını fitil fitil burunlarından getirip milletin hesabını soracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar buradan artık kurtuluş yoktur. Bu kirli terör örgütüne kim herhangi bir şekilde bulaşmışsa, bu kirli darbe girişimin içinde yer almışsa Allah’ın izniyle bunun hesabını verecekler” diye konuştu.

Önlerinde artık ekonomik olarak güçlü bir Türkiye’nin olacağını söyleyen Kurtulmuş, “Siyasi ve ekonomik olarak güçlü bir Türkiye olacağız. Dünyada hangi ülke bizim karşılaştıklarımızla karşılaşsa dağılıp gider perişan olurdular. Darbe tehdidi yaşadık ve direkten döndük. Allah muhafaza o darbe gerçekleşmiş olsaydı, ülkemizde ne siyaset kalacak, ne milli irade kalkacak nede siyasetçi kalacaktı. Bütün partiler FETÖ’nün bu algı operasyonlarının değirmenlerine su taşıyanlarda olmak üzere siyasetin dışına itilecekti. Kanlı bir darbe teşebbüsü ile milletin önü tıkanacaktı. Bunlar çok şükür geride kaldı. Milletin kararlığı, imanı, feraseti cumhurbaşkanımızın liderliği ile bunu geride bıraktık” şeklinde konuştu.

Fatsa’da bir otelde gerçekleşen sahur programına ayrıca, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda partililer katıldı.

Fatsa Fiskobirlik Başkanı kalp krizi geçirdi

Ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş konuştuğu esnada Fatsa Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Davu kalp krizi geçirdi. Salonda bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Başkan Davu, kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtulmuş da sağlık ekiplerinden Başkan Davu’nun hakkında bilgi aldı.

Sahur programı yapılan dua ve hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi. Kurtulmuş daha sonra Ünye ilçesine hareket etti.