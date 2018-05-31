Başbakan Yıldırım: “Daha yapacak çok işimiz var”

Daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Giresun’daki mitingin ardından Ordu’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milletvekilleri ve milletvekili adayları tarafından karşılandı. Burada tören mangasını selamlayan Başbakan Yıldırım, Belediye binası önündeki kalabalığa hitap etti. Konuşmasının başında 15 Temmuz hain darbe girişiminde sokaklara dökülen ve darbeyi engelleyen Ordululara teşekkür etti. Başbakan Yıldırım, “Vesayet odaklarına karşı Türkiye’nin, Ordu’nun onurunu kurtardınız” diye konuştu.

Alandaki kalabalığa “24 Haziran’da istikrardan yana olmaya, iradenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti’den yana kullanmaya hazır mısınız?” diye soran Başbakan Yıldırım, “Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapacağımız vakit geldi. 24 Haziran’da güçlü Meclis güçlü Türkiye’ye hazır mıyız?” ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını, bu seçimden istikrar ve güçlü Türkiye’nin çıkacağını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “Biz halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanmış bir partiyiz. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Coşkumuzu Karadeniz’den alan bir siyaset anlayışımız var. 16 yıl canla başla çalıştık. İşimiz daha bitmedi. Yapacak çok işimiz var. Türkiye’nin gücüne güç katacağız. Bunu 24 Haziran’da güçlü meclis güçlü Türkiye ile göstereceğiz. 24 Haziran’dan sonra bürokrasi azalacak işler hızlanacak. Onun için Türkiye vakti diyoruz."

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Milletvekili Oktay Çanak, milletvekili adaylarını platforma davet ederek gövde gösterisi yaptı.