Başbakan Yıldırım: “Üreticimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız”

Fındık alımını da gerçekleştirecek, üreticimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda 5 bin kişilik hazırlanan iftar öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Ben göreve geldiğim ilk gün söylediğim ilk cümle şudur: ‘Terörü milletimizi ümmetinden çıkartacağız. Milletimiz rahat olsun.’ Çok şükür terörü büyük oranda sorun olmaktan çıkartıyoruz. Çünkü terör sadece yurt içinde değil dışarıdan geliyor. Bunların destekçileri en yakın dost bildiğimiz ülkelerdir. Onun Fırat Kalkanı’nı Trablus’ta El-bab’da ve daha sonra Afrin Harekatı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile terörü mahallesinde etkisiz hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye’nin çevresini değiştireceğiz”

Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

“Yeni dönemde dev yatırımlarımıza devam edecek. Türkiye’nin çevresini tamamen değiştireceğiz. 1915 dünyanın en uzun köprüsünü boğaza yeni bir gerdanlık olarak takıyoruz. ‘Çanakkale Geçilmez’ denen, İstiklal Savaşı öncesinde düşmana geçilmez denen Çanakkale’yi havadan, denizden, karadan geçilir hale getiriyoruz. Yeni havalimanımız 29 Ekim’de açacak ve dünyanın en büyük havalimanı olacaktır.”

“Fındığa gerekeni yapacağız”

Konuşmasında fındık konusuna değinen Başbakan Yıldırım, "Ünyeli kardeşlerimizin içi rahat, gönlü şen olsun. Türkiye 24 Haziran’da şahlanacak, dünyada ses getirecektir. Biz bunları yaparken görüyorsunuz laf üstüne laf koyanlar da boş durmuyorlar, milletin kafasını karıştırmaya devam ediyorlar. Biz milletin verdiği yetkiyi çarçur etmeyiz. Milletin menfaati neyi gerektiriyorsa tereddüt etmeden yaparız. Ordu-Ünye fındığın başkentidir. AK Parti söz verdi mi yapar. ‘Fındığa o fiyatı vereceğim bu fiyatı vereceğim’ deyip ortadan kaybolmaz. Fındığın dünya markası yapan, fındık üretiminin yüzde yetmiş beşinden fazlasını sağlayan Türkiye’dir. Onun da üçte birini Ordu çıkarıyor. Fındığa gereken önem verilecek ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendireceğiz. Fındık alımını da gerçekleştirecek üreticimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.

“Ezik yönetim anlayışı artık bitti”

AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren başarılarla dolu yıllar geçirdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Herkes konuşur, AK Parti yapar. Ezik yönetim anlayışı artık bitti. Türkiye’de istikrarsız dönemler bitti. Ünye girdiği 12 seçimden de zaferle çıkan bir ilçemizdir. Ünye milletine doyasıya hizmet etmiş, gece-gündüz çalışmış, millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’la durmak yok, yola devam demiştir. AK Parti kurulduğu günden itibaren başarılarla dolu yıllar geçirmiş nice darbe girişimlerine nice baskılara dik durmuştur” şeklinde konuştu

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:

“AK Parti büyüme demek, istikrar demek, aydınlık demektir. Vakit Türkiye vaktidir. Birlik için vakit Türkiye vakti diyoruz. 16 yıldır ülkemize büyütmeye devam ediyoruz. Bu ülkenin şehirleri kalkınsın insanımızın yüzü gülsün diye gece-gündüz çalışıyoruz. Ordu yokluk çekmesin, Ünye mahsur kalmasın diye bunun için çalışıyoruz. Şimdi kardeşlerim eğer şu Ünye Çevre Yolu yapılmasaydı bugün yeni şehir içinin hali ne olurdu bir düşünün. 9 buçuk kilometrelik yolun yarısı tüneldir. 30 yıl 1 bolu tüneli yapamayan Türkiye bugün 350 kilometre tüneli bir yılda yapar hale geldi. Ordu’ya 2002’den bugüne 4 bin derslik yaptık. Gençlerimiz için üniversite kurduk ve halkımızın hizmetine açtık.”