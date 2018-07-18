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18 Temmuz 2018 15:56

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Karaca: "2019 yılı gazeteciliğin dijital yılı olabilir”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, 2019 yılının gazetecilik sektörü için dijitalleşme yılı olabileceğini söyledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Karaca:

18 Temmuz 2018 15:56


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Basın İlan Kurumu tarafından gerçekleştirilen ‘Medyaya Reklamcılığın Geliştirilmesi Projesi’nde sertifika törenine katılan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, burada seminere katılan kursiyer gazetecilere hitap etti. Proje kapsamında eğitime katılan gazetecilere ilişkin konuşma yapan Karaca, dijital mecra konusunda bilgiler verdi.


Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, "Öncelikle geçileceği konusu derken, o bizim takdirimizin dışında bir konu. Biz sadece muhtemel gelişmeleri işaret etmeye çalıştık. Öyle anlaşılıyor ki; yeni dönemde Cumhurbaşkanımıza bağlı dijitalleşme ofisinden söz ediliyor. Belki de en hızlı harekete geçilecek hatta duyumlarımız eğer bizleri yanıltmıyorsa, 2019 yılının dijitalleşme yılı olarak ilan edilmesi ihtimali var. O halde durumu son derece somut ve ciddi düşünmek gerekiyor” dedi.


Dijitalleşmenin, basit bir şekilde gerçekleşemeyeceğini aktaran Karaca, bu kapsamda önemli bir mesafe aldıklarını belirtti. Karaca, “Yazılı basınımızın da bu konuda durumu değerlendirmesi bil hassa Basın İlan Kurumu aracılığı ile Resmi Gazete’de yayınlanan ilanlarımız bakımından biz belirli ölçülerde hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ama bu dönüşüm basit bir hadise değil, çok yönleri var. Biz, önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyoruz. Tüm mesele, bizim başından beri dönüşümü bir gecede olacak bir hadise olmadığı, olabilecek muhtemel riskleri ortadan kaldırmak. Başta eğitim olmak üzere gazetelerde mutlak suretle ihtiyaçlarını görecek yardımlarda bulunulması” şeklinde konuştu.



“Dijital mecrada gazetelerimizin maliyetleri ciddi oranda düşecek”


Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, dijital mecraya geçiş sistemiyle gazetelerin maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanacağına dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Gazetelerimiz, şu anda resmi ilan yayınlıyorlar. Bunlar belirli bir tarife üzerinden yayınlanıyor. Bu tarife, gazetelerimizin şu anda yapmış oldukları maliyetler-üretimler dikkate alınarak, dijital mecrada bunların maliyetleri ciddi oranda düşecek. Gazetelerimizin bu maliyetlerinin düşmesi belki 6 ay, belki de bir sene sürebilecek. Dolayısı ile bu geçiş döneminde gazetelerimizin gelirlerinde ciddi bir kayıp olmaması, dönemde bittikten sonra artık noktanın konması sağlıklı bir yol olur diye düşünüyoruz.“


Konuşmasının devamında, dijital ortama geçilmesi durumunda gazetecilik sektöründe çalışanlarda iş kaybı yaşanmaması için dikkatli ve kontrollü bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Karaca, "Sektörde basın emekçisi olarak kaç kişinin çalıştığı konusu ölçülemiyor. Genel olarak profesyonel anlamda 8-10 bin iş gücünden söz ediliyor. Eğer geçiş sürecini iyi planlayıp iyi yönetirsek, ben kayıp olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü dijital dönemde de yeni kabiliyetlere, yeni elemanlara muhakkak iş var. Biz, yeni mezunları da değerlendirdiğimiz gibi, hali hazır da gazetecilik yapan meslektaşlarımızı yeni duruma eğitmek sureti ile yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ümit ve temennimiz, hiç kaybın olmaması, eğer dikkatli davranabilirsek, kontrollü olursak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Ama her halükarda oldu diyelim, o zaman bu kayıpların telafi edilecek mekanizmaların devreye girmesi lazım. Biz bunun için de bir proje hazırlığı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından, proje kapsamında kursa katılan gazetecilere sertifikaları verildi.




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