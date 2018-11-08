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Başkan Aktepe: “Büyük Sanayi Sitemizin yolunu aktif hale getireceğiz”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Büyük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Büyük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.


Başkan Aktepe ilk olarak Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Daha sonra Büyük Sanayi Sitesinin üst kısmında yol yapılacak yerde teknik ekip ile bir birlikte incelemelerde bulunan Başkan Muharrem Aktepe, buranın yolunun bir an önce bitirilmesi konusunda talimat verdi.



Yüzde 70'i tamamlandı


Ziyaretleri sonunda kısa bir açıklama yapan Muharrem Aktepe, “Büyük Sanayi Sitemizin üst tarafında sanayimizin ana hat yollarından birinin yapılması ile ilgili bizlerden talepleri vardı. Hem yolumuzu yerinde inceledik hem de teknik ekibi arkadaşlarımıza yolun bir an önce bitirilmesi konusunda talimatları verdik. İnşallah yakın zamanda yolu aktif hale getireceğiz” dedi.



Esnafları da ziyaret etti


Büyük Sanayi Sitesinde devam eden çalışmalarının olacağını ifade eden Başkan Aktepe, “Ayrıca bugün Büyük Sanayi Sitesinde esnaflarımızı da ziyaret etme imkanı bulduk, hasbıhal ettik. Bu vesileyle Büyük Sanayi Sitesi esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler diliyoruz” dedi.


Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman da Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız yapılacak işlerimizi yerinde görme imkanı buldular. Bu ziyaretlerinden dolayı bizleri memnun ettiler, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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