Başkan Aktepe, Büyük Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu

Başkan Aktepe, ilk olarak Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Daha sonra Büyük Sanayi Sitesinin üst kısmında yol yapılacak yerde teknik ekip ile bir birlikte incelemelerde bulunan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, buranın yolunun bir an önce yapılması konusunda talimat verdi.

İncelemeleri sonunda kısa bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanımız Serdar Salman ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Büyük Sanayi Sitemizin üst tarafında sanayimizin ana hat yollarından birinin yapılması ile ilgili bizlerden talepleri vardı. Hem yolumuzu yerinde inceledik hem de teknik ekibi arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. İnşallah yakın zamanda yolu aktif hale getireceğiz sonrasında Büyük Sanayi Sitesinde devam eden çalışmalarımız olacak. Ayrıca bugün Büyük Sanayi Sitesinde esnaflarımızı da ziyaret etme imkanı bulduk, hasbıhal ettik. Bu vesileyle Büyük Sanayi Sitesi esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler diliyoruz. Bir kez daha Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Serdar Salman’da Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye kendilerini ziyaretten dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız yapılacak işlerimizi yerinde görme imkanı buldular. Bu ziyaretlerinden dolayı bizleri memnun ettiler, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.