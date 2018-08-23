Başkan Aktepe esnafla bayramlaştı

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Muharrem Aktepe, "Vatandaşla iç içe ve kolay ulaşılabilir bir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada vatandaşların belediyeye ulaşmasındaki bütün kanalları oluşturduk. Ayrıca biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve görüşleri dinliyoruz" diye konuştu.

Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktepe, talep ve istekleri not aldırarak çözümü noktasında ekibine talimat verdi.