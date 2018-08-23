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23 Ağustos 2018 14:43

Başkan Aktepe esnafla bayramlaştı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Aktepe esnafla bayramlaştı

23 Ağustos 2018 14:43


Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Muharrem Aktepe, "Vatandaşla iç içe ve kolay ulaşılabilir bir belediyecilik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada vatandaşların belediyeye ulaşmasındaki bütün kanalları oluşturduk. Ayrıca biz de vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve görüşleri dinliyoruz" diye konuştu.


Esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktepe, talep ve istekleri not aldırarak çözümü noktasında ekibine talimat verdi.




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