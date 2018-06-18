Başkan Aktepe: “Fatsa’da Ramazan’ı bir başka güzel yaşadık”

Ben yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Ramazan etkinliklerini Ramazan ayının başlamasına 10 gün kala karar verdiklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Karar verdikten sonra hızlı bir organizasyonla herkesin yakinen tanıdığı ve beğenerek takip ettikleri yazarlar bizlerle deneyimlerini paylaştılar. Televizyon ekranlarında milyonların severek izlediği Söz, Kertenkele, İçerde dizilerinde rol alan ünlü sanatçılar Mehmet Özgür, Mustafa Yıldıran ve Umut Oğuz, Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin karakteri Sezgin Erdemir, Sivas Valisi karakteri Burak Demir, Kayraldı karakteri Ali Başar, Payitaht dizisi oyuncuları, Ahmet Çevik Tiyatrosu ekibi, ilçemize gelerek halkımızla söyleşiler gerçekleştirdiler. Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Standupçu Barbaros Uzunöner, Coşkun Yılmaz esprileri ve şiirleriyle dolu dolu programlar gerçekleştiler. Yazarlarımız Esin Çelebi Bayru, Özellikle çocuklarımız yerel tiyatrocularımız sayesinde Hacivat-Karagöz oyunlarıyla unutamayacakları eğlenceler yaşadılar. Çocuklarımıza ne güzelmiş Ramazan dedirttiler. Bu anlamda emekleri büyük olan yerel tiyatrocumuz İlker Taze, Tiyatro Beyaz Perde ve Tiyatro Alkışhane oyuncularına, sunucumuz Semra Şimşek’e, hem bu programların organizasyonunu yapan ve hem de konserleriyle eğlendiren Müzisyen İrsel Çivit’e yürekten teşekkür ederiz. Her şeyden önemlisi her akşam bizleri yalnız bırakmayan Fatsalılara teşekkür ederiz. Şimdi önümüzdeki ay da inşallah Çınar Festivalimiz olacak. Fatsa’da Ramazan bir başka güzel demiştik evet güzel oldu şimdi de Fatsa’da festival bir başka güzel olacak diyoruz ve bu vesileyle Fatsa halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramlarını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.