Başkan Aktepe: “Fatsa'nın tamamına ayrım gözetmeden hizmet ettik”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa'nın tamamına ayrım gözetmeden hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Muharrem Aktepe, Fatsa Gençlik Merkezinin konuğu oldu. Gençlik Merkezinin bahçesindeki Serenderde gençlerle bir araya gelen Başkan Aktepe, gençlere önemli mesajlar verdi. İş hayatında başarılı olabilmenin anahtarını gençlere anlatan Aktepe, “En önemlisi yapmış olduğunuz işi sevmeniz gerekiyor. Yapmış olduğunuz işi doğru hakkaniyeti ile yapmanız lazım” dedi.

“Türkiye'nin en genç belediye başkan yardımcısı oldum”

İlk olarak gençlere kendini tanıtan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “2001 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra Fatsa Belediyesinde belediye meclis üyesi olarak göreve başladım. Belediye Başkan Yardımcısı olduğumda Türkiye'nin en genç belediye başkan yardımcı olma unvanım vardı. Aradan geçen 14 sene bizi eğitti, büyüttü sonrasında belediye başkanlığı nasip etti. 7 aydır da belediye başkanlığı yapıyorum” diye konuştu.

Geriye dönüp baktığında 14 yılın nasıl geçtiğini anlayamadığını anlatan Başkan Aktepe, “Belediye çok yoğun hengamenin olduğu bir yer. İnsanların taleplerine arzularına dokunan bir yer. Belediyenin iki tarafı var. Hem kamu kurumu hem de bir taraftan siyaset kurumu. Siyasette seçilen insanların yönettiği bir kurum. Onun için zorlukları diğer kurumlardan daha fazla. Biz bu zorlukları 14 sene boyunca aşmaya çalıştık. İyisi ile kötüsü ile 15.yılı tamamlıyoruz. İnşallah güzel şeyler yapmışızdır hem gençlerimize hem de bu şehrin geleceğine güzel şeyler bırakmışızdır. 14 yıllık sürede birçok aşamadan geçtik. Ben çok fazla bir hayat tecrübesi olmadan 25 yaşında belediye başkan yardımcısı oldum ve belediyede yöneticilik yapmaya başladım. Ben belediyede yöneticilik yapmaya başladığımda en küçük yaşta olan bendim. Benden daha küçük bir personel yoktu” şeklinde konuştu.

“Biz 3 dönem üst üste seçim kazanmış bir yönetimiz”

Bu süreçte iki şeyin çok önemli olduğunu ifade eden Aktepe, “Bizim hedefimiz hep Fatsa'nın tamamına ayrım gözetmeden hizmet etmek oldu. Ben belediyeye girdiğimde belediyecilik ile alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Üniversitede çalışmadığım kadar oturup kanunları öğrenmek için kitaplar okudum, ders çalıştım. Belediyenin işleyişinin ne olduğunu öğrenmek istedim. Ben Fatsa'nın her santimetre karesini a'dan z'ye biliyorum. Bu birilerinin bana anlatması ile değil öğrenmek istememle oldu. Bunu şunun için söylüyorum: Yaptığınız işi sevmezseniz hiçbir zaman keyif almazsınız, başarılı olamazsınız. En önemlisi yapmış olduğunuz işi sevmeniz gerekiyor. Yapmış olduğunuz işi doğru hakkaniyeti ile yapmanız lazım. Biz yaptıklarımızla her seçim döneminde vatandaşın karşısına çıkıp destek istiyoruz. Yaptıklarımız karşısında vatandaş bize destek veriyor ya da vermiyor. Biz 3 dönem üst üste seçim kazanmış bir yönetimiz. Mart ayında yine bir seçim var ve yine vatandaşın karşısına çıkacağız. Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık vatandaş bunu takdir edecek” ifadelerini kullandı.

Çok üst düzey bir üniversiteden, çok üstün bir bölümden de mezun olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Herkesin yeteneği farklı. Ben kafası çalışan birimiyim? Evet, ama matematikten anlamıyorum yani ne kadar uğraşsam da matematiği başarma şansım zor. Her şeyi başarabilirsiniz ama dediğim gibi önünüze çıkan fırsatlarda iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Hepimizin amacı bizden sonrakilere iyi bir şeyler sunmak. Ben 25 yaşında bu göreve geldim ama 40 yaşına kadar bu görevde kalmamın sebebi özverili bir şekilde çalışmam. Evet, bu bir şanstı, herkese nasip olmayacak bir şanstı. 15 yıldır burada kalmamızın sebebi işimizi severek yapmamızdır. Genç kardeşlerimiz yapacak oldukları işi sevmeli” açıklamasında bulundu.

Başkan Aktepe yaptığı konuşmadan sonra gençler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı.