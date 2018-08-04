Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 13:11

Başkan Aktepe halk sofrasında

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, bir esnaf tarafından düzenlenen sokak kahvaltısına katıldı.

Başkan Aktepe halk sofrasında

04 Ağustos 2018 13:11


Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi’nde gerçekleşen kahvaltı organizasyonu yağmurlu havaya rağmen hoş sohbet ortamında geçti. Birlik ve beraberlik amaçlı gerçekleşen kahvaltıya 100’e yakın esnaf katıldı.


Kahvaltıyı organize eden Fatsalı esnaflardan Ahmet Akça, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye davetlerine icabet ettiği için teşekkür ederek, “Bu kahvaltı organizasyonunu yapmaktaki amacımız hem ilçemizin belediye başkanımız ile buluşmak hem de esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde bir kahvaltı yapmaktı. Biliyoruz ki Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe sokak buluşmalarına önem veriyor ve fırsat buldukça halkla iç içe. Yağmurlu havaya rağmen önlemlerimizi alarak kahvaltımızı gerçekleştirdik. Katılım gösteren esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Muharrem Aktepe de Ahmet Akça ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz çalışmalarımızdan fırsat buldukça esnaflarımızın veya mahalle halkımızın bu tür davetlerine katılmaya özen gösteriyoruz. Maksat esnaf dostlarımızla sohbet ortamında bir araya gelmek. Yağmurlu bir hafta sonunda güzel bir organizasyon oldu. Tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç