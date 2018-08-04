Başkan Aktepe halk sofrasında

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi’nde gerçekleşen kahvaltı organizasyonu yağmurlu havaya rağmen hoş sohbet ortamında geçti. Birlik ve beraberlik amaçlı gerçekleşen kahvaltıya 100’e yakın esnaf katıldı.

Kahvaltıyı organize eden Fatsalı esnaflardan Ahmet Akça, Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye davetlerine icabet ettiği için teşekkür ederek, “Bu kahvaltı organizasyonunu yapmaktaki amacımız hem ilçemizin belediye başkanımız ile buluşmak hem de esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde bir kahvaltı yapmaktı. Biliyoruz ki Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe sokak buluşmalarına önem veriyor ve fırsat buldukça halkla iç içe. Yağmurlu havaya rağmen önlemlerimizi alarak kahvaltımızı gerçekleştirdik. Katılım gösteren esnaf arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Muharrem Aktepe de Ahmet Akça ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz çalışmalarımızdan fırsat buldukça esnaflarımızın veya mahalle halkımızın bu tür davetlerine katılmaya özen gösteriyoruz. Maksat esnaf dostlarımızla sohbet ortamında bir araya gelmek. Yağmurlu bir hafta sonunda güzel bir organizasyon oldu. Tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.