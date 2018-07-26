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26 Temmuz 2018 13:24

Başkan Aktepe, parke ve yol yapılacak alanda incelemelerde bulundu

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Evkaf Mahallesi’nde parke yol yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Aktepe, parke ve yol yapılacak alanda incelemelerde bulundu

26 Temmuz 2018 13:24


Evkaf Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu mevkisinin üst kısmında Göl, Tombul, Çiçek ve Sardunya Sokak’ta parke yol yapılacak alanda müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, burada yaptığı açıklamada, "Burada kaldırımlar ile birlikte toplam 3 bin 500 metrekare parke çalışmamız olacak. Bu yaz sezonu boyunca çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Hem kaldırım, hem yol, parke, asfalt, sathi kaplama, beton yol çalışmalarımız devam edecek. Şu anda Evkaf mahallemizin Göl, Tombul, Çiçek ve Sardunya sokaklarında bu çalışmalar başladı ve devam ediyor. Diğer mahallelerimizde de benzer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar şehrimizin büyük bölümünde yol anlamında bir sorun kalmayacak. Vatandaşlarımıza da güle güle kullanmayı temenni ediyorum” diye konuştu.




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