Başkan Aktepe: “Tüm mağduriyetler giderilecek”

Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ilk olarak Organize Sanayi Bölgesinde selden zarar gören yatırımcı firmaları ziyaret etti.

Başkan Aktepe buradan Kumru-Korgan karayolundan Hoylu, Kaleönü ve Tahtabaşı Mahallelerine ulaşımı sağlayan, selden bir ayağı hasar görmesi sonucu orta bölümü çöken köprünün yanına giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Aktepe daha sonra selden zarar gören yerlerden biri olan Yalıköy Mahallesi’ne gitti. Yalıköy’de mahalle muhtarı Mahmut Memiş ile birlikte selden dolayı evlerine su basan vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, sele neden olan yerlerle ilgili hemen çalışma yapacaklarını söyledi.

Mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayacağını söyleyen Aktepe burada yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan ve iki sefer çok şiddetli yağan sağanak yağış sonrası sel meydana geldiğini belirterek, “Biz sağanak yağış ile ilgili duyurularımızı yapmıştık. Bütün ekiplerimiz sel nedeniyle nöbette bulunuyordu. Allah’a çok şükür sel afetini herhangi bir can kaybı olmadan şimdilik atlattık. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Sel afeti nedeniyle devletimizin ilgili birimleri hasar tespit çalışmalarına başladılar. Mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapılacak. Doğu bölgesinden fındık toplamak için ilçemize gelen ve selden mağdur olan işçileri de tehlikeli bölgeden tahliye edildiler. Fatsa Belediyemiz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz selden zarar gören yerlerin onarımına hemen başladılar, hepimize geçmiş olsun” dedi.