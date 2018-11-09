Başkan Aktepe: “Türkiye'deki 36 ilden daha büyük bir ilçeyiz”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa'nın Türkiye'deki 36 ilden büyük bir ilçe olduğunu belirterek, “Fatsamız ekonomisi ile ticareti ile gelişme anlamında ilerleyen bir şehir” dedi.

Başkanı Muharrem Aktepe yaptığı açıklamada, “Bizlerde bu büyük hıza ayak uydurmaya ve şehrimizin hizmetlerini elbirliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Hem hükümetimizle hem Büyükşehir Belediyemizle hem de biz de ilçe belediyesi olarak bu hizmetlerin halkımıza sağlıklı düzgün bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fatsa için uzun yıllardır emekler verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Bundan sonra da ilçemizi Karadeniz'in parlayan yıldızı yapmaya, büyütmeye çalışacağız. Fatsa yeşilin ve mavinin kıyısında çok şirin bir ilçe” şeklinde konuştu.

Fatsa'da yapılan çalışmalardan söz eden Belediye Başkanı Aktepe şunları söyledi: “Büyükşehir ile beraber yaptığımız huzurevi ve yaşlı bakım evimiz var. İnşallah burayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devrettik, yılbaşına doğru ve yaşlı bakım evimiz hizmete girecek. Yine şehir merkezinde bizim yapmayı planladığımız kapalı pazar yeri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Başlangıcımızı inşallah son aşamasına getirdik. Şehrimizi daha model bir hale getirmek için şehir merkezindeki çöplerimizi artık yeraltı konteynırları ile toplama çalışmamız için çalışma başlattık. İnşallah 1-2 ay içerisinde şehrimizin tamamına kent estetiği açısından hem de değerli olması açısından daha düzgün bir hale getirmek adına çalışmalarımız son aşamaya geldi yine yeni belediye hizmet binamızın yılbaşından sonra hizmete girecek. Toplam 10 bin 500 metre alana, 4 bin 600 metre de hizmet binası kullanım alanı olan altında 150 araçlık kapalı otoparkı bulunan Selçuklu mimarisi ile yapılmış çok güzel bir bina olacak. Yine Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık kampanyası kapsamında şehrin tüm kamu kurumlarında, sitelerde sıfır attık kampanyasına destek çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun için farkındalık oluşturan çalışmalarımız var. Çalışmalarımızı genel anlamda vatandaşlarımızın istek ve arzuları doğrultusunda yapmaya gayret ediyoruz. Sosyal belediyecilik tarafına aktif olarak çalışıyoruz. İnsanları bir arada tutmak için Ramazan etkinliklerimiz ve Çınar Festivalimizi yapmaya gayret gösteriyoruz.”

Gençlerle ilgili projelere değinen Aktepe, “Gençlerimizi genel anlamıyla bizlerden beklediği sosyal ortam. Gençler bizden sosyal ortamlarda zaman geçirebilecek projeler bekliyorlar. Biz de bunla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Gençlerin spor yapabileceği Spor Bakanlığımızın da destek verdiği bir projemiz var. İnşallah bunu da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Mümkün olduğunca sokaklardaki insanlardan fikir almaya çalıştıklarını belirten Başkan Aktepe şöyle devam etti: “Biz şehrin geleceğini insanlarıyla birlikte inşa etmeliyiz. Mümkün olduğunca sokaklardaki insanlardan fikir almaya çalışıyoruz. Bizim Anadolu ilçelerinin iş sıkıntısı var. İnsanların iş bulmakla ilgili problemleri var. Biz bununla alakalı bir proje geliştirmeye çalışıyoruz ve bununla alakalı bir aşama kaydettik. Şehrin turizm, ticaret ve tarım altyapısı ile ilgili çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bunun içinde teknolojik altyapı olacak, fiziksel altyapı olacak, sosyal kültürel aktiviteler olacak. Bunun için de ticareti bu bölgeye daha nasıl iyi çekebiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. Fatsa 120 bin nüfusu olan bir ilçe ama Ordu'nun en büyük ilçelerinden bir tanesi, Ordu'da en fazla nüfusa hitap eden bir ilçe. Biz arka ilçelerimizle bir bütün olarak yaşıyoruz. Biz bu bütünlüğü birlikteliği beraberce sağlayabilmek adına arka ilçelerimiz de şehrin ticari yaşamına katabilmek, şehrin turizm yaşamına atabilmek, tarım yaşamına kalabilmek adına bir proje geliştiriyoruz. Şehrimizde yoğun bir şekilde kültür mantarcılığı yapılıyor. Mesela bu kültür mantarcılığını Fatsa'nın adıyla duyulabilecek bir marka oluşturmak adına bir çalışma yapacağız. Şehrimizin çok güzel bir Gaga Gölü var. Burayı turizme kazandırmak adına çalışmalar yapacağız. Yine turizm adına 2 bin yıllık Cıngırt kayamızda ilgili önemli çalışmalar yapacağız.”

Yol, park bahçe gibi insanların kullanabileceği sosyal alanların zaten yapıldığını ve bunların artık proje olmaktan çıktığını ifade eden Aktepe, “Biz bunları artık vatandaşlarımıza proje olarak sunmuyoruz. Biz sosyal alanda dokunabilmek adına şehir merkezinde sosyal hayatı aktif hale getirebilecek çalışmalar içerisindeyiz bununla ilgili bir sanat sokağı düşüncemiz var. Bu sanat sokağında şehrimizin yazarlarını oluşturmaya, ressamlarını oluşturmaya çalışacağız. Şehrimize bir kimlik kazandırma adına çalışmalar yapıyoruz. Mümkün olduğunca sokakta insanların içerisinde olmaya çalışıyoruz. Vatandaş kendisine dokunulmasını kendisinin yanında olunmasını istiyor, biz de mümkün olduğunca buna gayret ediyoruz” dedi.

Şu anda sahil kara yolunda, şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı projesine paralel olarak kavşak kaydırma çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Aktepe açıklamasını şöyle tamamladı:

“Sahil karayolundan geçen insanlara şehir merkezine çekebilmek adına şehrin ticari hareketliliğine katabilmek adına yapmış olduğumuz çalışmalar bunlar. Bu çalışmalar inşallah on gün içerisinde bitecek. Yoldan geçenlerin de burada kalalım, burada bir gün geçirelim diyebilecekleri bir hale dönüştürmek istiyoruz. Amacımız ticari hayatı biraz daha aktif hale getirmek bununla ilgili hem düzenleme hem yol çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Fatsa'da turizm adına yaklaşık 500 yatak kapasitesi var. Yaz sezonunda bu yatak kapasitesinin tamamı dolu geçiyor. Her ne kadar turizm Akdeniz sahillerinde, Ege sahillerinde gibi düşünülse de aslında turizm Karadeniz'e doğru kayıyor. Biz insanları organik tarım yapılan Kabakdağ Mahallemize götürmeye çalışıyoruz. Fatsa'da dediğim gibi yatak kapasitesinin tamamı dolu. Biz bu yatak kapasitesini artırmak adına otel yapmak isteyen insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz birlikte Fatsa'yız, inşallah daha da güzel şeyler başaracağız.”