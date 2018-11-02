Başkan Aktepe'den "İmar Barışı" açıklaması

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların İmar Barışı Kanunu'ndan faydalanamayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete içerisinde yer alan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi başvuru süresinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Aktepe, İmar Barışı'na başvuruların e-devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açılan yapı kayıt belgesi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giren kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı paneli üzerinden İmar Barışı başvurusu yapacak. Yapı kayıt belgesi başvuru formu dolduran kişilere İmar Barışı SMS bilgileri gönderilecek. Bu SMS bilgisi ile imar barışı ödemesi alan bankalar üzerinden yapı kayıt belgesi ücreti ödeyen kişiler internet üzerinden yapı kayıt belgesi çıktısı alacak ve işlemlerini tamamlamış olacaklar” dedi.

Başkan Aktepe her ne kadar İmar Barışı süresinin uzatılmış olsa da 31 Aralık 2018 olan ödeme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekleyerek, “Ancak bu karar 31 Aralık 2017 öncesini kapsıyor. Lütfen kimse kaçak yapı yapıp cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmasın. Yeni yapılan yapılar için İmar Barışı'ndan faydalanmak gibi bir durum söz konusu olmayacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hassasiyet göstermeleri rica olunur” diye konuştu.