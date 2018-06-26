Başkan Aktepe’den Kabotaj Bayramı’na davet

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, 1 Temmuz Pazar günü saat 14.30 itibariyle Kabotaj Bayramı etkinliklerinin start alacağını belirterek, “Kabotaj Bayramı’nın gündüz saatinde sırtüstü yüzme, kurbağalama, 100 metre normal yüzme yarışmaları, denizde ördek yakalama, motorlu motorsuz kayık yarışmaları, kürekli kayık yarışmaları yapılacak. Akşam ise daha önceden de Yalıköy’de konser veren Sinan Yağmur birbirinden güzel hareketli şarkıları ile konser verecek. Yarışmalardan en güzel ve en ilginci ise yağlı direkten bayrak alma yarışması. Tüm yarışmalar ödüllü olacak. Bilindiği gibi Kabotaş Bayramı Yalıköy Mahallemizde oldukça renkli geçiyor. O gün Yalıköy Mahallemize çevre ilçelerden ve çevre mahallelerden çok yoğun katılım oluyordu. Bütün vatandaşlarımızı 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’na davet ediyoruz” diye konuştu.