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22 Haziran 2018 15:29

Başkan Aktepe’den sokak hayvanları için ’bir kap su’ çağrısı

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, sıcak yaz günlerinin kendini hissettirmeye başlamasıyla sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Başkan Aktepe’den sokak hayvanları için ’bir kap su’ çağrısı

22 Haziran 2018 15:29


Başkan Muharrem Aktepe, tüm canlar için vazgeçilmez olan temiz suya ulaşma hakkının hayvanlar için de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sıcak havalar nedeniyle hayatın zorlaştı şu günlerde, hayvanların da aynı sıkıntıları yaşadığını unutmayalım. Onların da tüm canlılar gibi yaşamlarını sürdürebilmeleri için suya ihtiyacı var. Sıcak günlerde kapınızın önüne koyacağınız bir kap su onlara can, size mutluluk verir. Haydi, kapının önüne bir kap desen koy! Bu etkinliği paylaşarak sizin gibi duyarlı olan birçok insan üzerinde farkındalık oluşturabilir ve bir can kurtarabilirsiniz. Şimdi bu dostlarımız için hep birlikte dayanışma zamanı. Vatandaşlarımızın bu konuya gereken duyarlılığı göstermelerini ve hayvanları bir kap sudan mahrum etmemelerini istiyoruz. Bu yardımlarımızı yaparken çevre kirliliği oluşturmayıp diğer insanları da rahatsız etmememiz gerekir. Çünkü sokağımızdaki can dostlarımıza yardım edelim derken diğer insanların rahatsız olmalarına neden olursak bu kez onlara daha çok zarar vermiş oluruz. Haydi, hep birlikte dostlarımız için dayanışmaya Şimdiden ilginiz için teşekkür ederiz” diye konuştu.




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