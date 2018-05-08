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08 Mayıs 2018 10:29

Başkan Aktepe’nin ilk meclis toplantısı

Fatsa Belediye Başkanlığına seçildikten sonra ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştiren Başkan Muharrem Aktepe, “Hizmetleri hep birlikte el birliği yapmaya çalışacağız.

Başkan Aktepe’nin ilk meclis toplantısı

08 Mayıs 2018 10:29

İnşallah yakın süreçte tüm Fatsa’nın beklediği güzel şeyler duyacağız” dedi.


Belediye Meclis üyelerine desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür eden Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Hizmetleri hep birlikte el birliği yapmaya çalışacağız. Ramazan etkinliği yapılmıyor diye talepler vardı. Nasipse bu sene Ramazan etkinliği yapıyoruz. Çalışmalarımızda belli bir seviyeye geldik. Hükümet Konağı önünde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda 30 günlük bir etkinlik düşünüyoruz ancak haftanın 3-4 günü dolu olacak. Ramazan etkinliğinde hepimizin ulusal basından tanıdığı, sevdiği yazarlar, sanatçılar olacak. Ramazan ayının havasına uygun bir etkinlik düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi. İnşallah 1 Ramazan itibariyle etkinlikler başlayacak. Bizler de Ramazan boyunca akşamları birlikte orada olacağız. Bir süredir Kültür Sarayında verdiğimiz iftar yemeğini de Ramazan çadırı şeklinde 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda vereceğiz. Ramazan iftar çadırı kıl çadır şeklinde, diğer yerler ise Ramazan evleri şeklinde olacak. İnsanların oturabileceği bir alan düzenliyoruz” diye konuştu.


Hazırlamış oldukları yol ihalelerini tamamını ihaleye çıkacaklarını belirten Başkan Aktepe, “Bu hafta itibariyle ihalelerin tarihini almış olacağız. Bu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapacağız. İnşallah çok yakında tüm Fatsa’nın beklediği güzel şeyler duyacağız” şeklinde konuştu.




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