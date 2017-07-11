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11 Temmuz 2017 13:29

Başkan Anlayan: “Büyükşehir olduktan sonra kırsala hizmet 10 kat arttı”

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, büyükşehir olduktan sonra kırsala yapılan hizmetin 10 kat arttığını açıkladı.

Başkan Anlayan: “Büyükşehir olduktan sonra kırsala hizmet 10 kat arttı”

11 Temmuz 2017 13:29


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, kırsal ikinci bölgede bulunan Kavraz, Güvercinlik, Yenipazar, Taşlıca, Demirci, Ilıca, Uzundere, Aşağıyavaş, Yavaş, Yalıköy, Bolaman, Palazlıkömürlük, Buharı, Kayaca, Yassıbahçe, Bülbül Mahallelerinin muhtarları ile bir toplantı yaptı. Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu, Reyhan Mollaoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya ve kırsal teknik ekibinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Büyükşehir olduktan sonra kırsalımız 10 kat daha fazla hizmet alıyor” dedi.


Bu formatta toplantıyı ilk defa gerçekleştirdiklerini belirten Anlayan, “Şu anda yaz sezonu gerek bizim gerekse Büyükşehir Belediyemizin hem merkezde hem de kırsalda yoğun çalışmaları var. Alanımız çok geniş, büyük bir coğrafyada çalışıyoruz. Biz her ne kadar bu çalışmaları arazide takip ediyor olsak da tekrar çalışmaları gözden geçirmek için, istişare etmek ve Önümüzdeki günler için bir genel planlama yapmak amacıyla böyle bir toplantı tertip ettik” diye konuştu.


Büyükşehir olduktan sonra kırsal mahallelerin daha çok hizmet aldığına dikkat çeken Başkanı Anlayan, “Köylerimiz, Özel İdare kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtası ile hizmet alıyorlardı. Belediyelerimiz de BELDES desteği hizmet alıyordu. Şimdi kırsalda bütün köylerimiz Fatsa ilçemizin mahallesi oldu. Elbette ki talep edilen her şeyi hemen yapmak mümkün olmuyor ama büyükşehir olmadan önce Fatsa Belediyemize dahil olmadan önce toplam yatırım bedeli ile şimdiki yatırım bedeli mukayese edilmeyecek şekilde, rakamsal olarak ciddi bir artış var. Bu Büyükşehir olmanın bir nimeti her ne kadar ilk sene biraz ağır, aksak gittiyse de her yıl giderek hızlanıyoruz. Her yıl daha planlı, daha ciddi yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir olmadan önce Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Özel İdarenin bizim köylere ayırdığı yatırım, en iyi senesinde 3 buçuk milyon liraydı. 8 tane beldemizin de bir yıllık, bir buçuk milyon liraydı. Toplam 5 milyon yani Fatsa’nın merkezi hariç kırsalda aldığı yatırım, toplam 5 milyondur. Bugün Büyükşehir Belediyemizin kırsala ayırdığı yatırım bedeli bunun iki üç katı. Toplam 2 bin kilometre bir yol ağından bahsediyoruz, sadece Fatsa Belediyesi olarak biz bu kırsalında üç katı fazla hizmet ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz rakamını da koyduğumuzda abartısız söylüyorum on katını geçiyor” şeklinde konuştu.




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