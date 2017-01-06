Başkan Anlayan: “Her yere hizmet götürüyoruz”

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Kırsal mahallelerimizde yatırım yağmurunu hızla sürdürüyoruz. Mahallelerimizin her yerine hizmet götürüyoruz” dedi.

Bahçeler Mahallesi Hacılar mevkisinde Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerce yapımına başlanan 150 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki yol çalışması sona erdi.

Kırsal alanda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Kırsal mahallelerimizde yatırım yağmurunu hızla sürdürüyoruz. Bahçeler Mahallesi, Hacılar mevkisi Fatsa’nın en uzak mahallelerinden. Hatta nüfusu da çok değil. Ama bu bizim buraya hizmet yapmamamızı gerektirmiyor. Uzak, yakın demiyoruz her yere hizmet götürüyoruz. Köyleri kentten farksız yapma hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Tüm köy yollarımız kısa sürede bu konforu yaşayacak. Yüksek rakımlı mahallerimizde bile yaptığımız beton yollar ile vatandaşlarımızı çamurdan, tozdan kurtaracağız” diye konuştu.