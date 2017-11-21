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21 Kasım 2017 15:31

Başkan Anlayan: "Vatandaşlarımızın en yoğun talebi yol"

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, vatandaşların en çok yol talebinde bulunduğunu söyledi.

Başkan Anlayan:

21 Kasım 2017 15:31


Başkan Hüseyin Anlayan, basın mensupları ile bir araya gelerek hem Fatsa Belediyesinin hem de Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu, Reyhan Mollaoğlu, Fen İşleri Müdürü Hüsne Şerbetçi ve Özel Kalem Müdürü Mesut Ergün’ün de hazır bulunduğu toplantıda Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan merkezde ve kırsalda yapılan ve yapılacak olan yol çalışmaları, doğalgaz çalışmaları, OSKİ çalışmaları, Cumhuriyet Meydanı Projesi, Estetik Şehir Projesi, Yayalaştırma Projesi, Dış Cephe Giydirme Projesi, Çerkezler Tepesi Projesi ve yeni organize Sanayi alanı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.



“Vatandaşlarımızın en yoğun talebi yol”


Kendi cephelerinden baktıklarında Büyükşehir ile beraber yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirten Hüseyin Anlayan, “Gerek kırsalda gerek şehir merkezinde en başta alt yapı olmak üzere gerçekten yoğun bir çalışmamız var. Fatsamız için şehrimiz için vatandaşlarımıza söz verdiğimiz yatırımlar noktasında hepsini tamamlamaya ve kalıcı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu sene özellikle doğal gaz çalışmaları ile beraber alt yapı yoğun bir çalışma ile ilerliyor. Şu anda şehirde yaşayan nüfus zaten bunu hissediyor. Vatandaşlarımız bizden hem şehirde hem kırsalda en çok yol talebinde bulunuyor. Çalışmalarımızı şehir merkezi ve kırsal olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şu anda Büyükşehir sürecinden sonra 89 mahalle olduk. Fatsa olarak müthiş bir coğrafyamız ve yol ağımız var. Biz daha önce 35 kilometre yol almış varken şu anda 150 kilometrekarelik bir alana çıktık. Bizim Büyükşehir ile beraber 2 bin 500 kilometreyi geçen yol ağımız var. Kırsal da bizim ana grup yollarında sıcak asfalt çalışmalarımız mahalle yollarında beton yol, stabilize yol çalışmalarımız, yeni yol açma, perde duvar ve menfez çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.


2018 yılında yapılacak yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Anlayan, “Şehir merkezinde ise bütün çalışmalar bittikten sonra önümüzdeki yıl 7 metrelik yollarda parke yol yapacağız. Toplam parke yapacağımız alan 60 bin metrekare olacak onun haricinde 10 metre ve üzerindeki yollarımız biz de kalan Büyükşehire vermediğimiz ana yollarımız ve mahalle yollarımıza sıcak asfalt yapacağız. Bunun de toplam uzunluğu 30 kilometre sıcak asfalt olacak bunun da toplam maliyeti 19,5 milyon olacak” şeklinde konuştu.


Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan konuşmasının devamında doğalgaz çalışmaları, OSKİ çalışmaları, Cumhuriyet Meydanı Projesi, Estetik Şehir Projesi, Yayalaştırma Projesi, Dış Cephe Giydirme Projesi, Çerkezler Tepesi Projesi ve yeni Organize Sanayi çalışmaları hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.




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