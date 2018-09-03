Başkan Ayhan Demir istifa etti

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Ayhan Demir yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli Fatsa Belediyespor ailesi 2 yıl önce kulübümüze başkan olduğumda bir açıklama yapmıştım, 2 yıllığına bu yola çıkıyorum ve inşallah Fatsa Belediyesporumuzu 2 yıl içerisinde 3. Lig’e çıkararak 18 yıllık hasreti sona erdireceğiz dedik ve yönetimimiz, çalışanlarımız, teknik heyet, futbolcularımız ve taraftarlarımız ile bunu başardık. İki yıllık görev süremi doldurmam sebebiyle olağanüstü kongre kararı aldık ve yeni dönemde kulüp başkanlığına aday olmama kararı verdim. Daha heyecanlı ve dinamik Fatsa sevdalısı arkadaşların bu görevi kaldığı yerden daha başarılı noktalara getireceğine inanıyorum. İnşallah Fatsamız için hayırlı olur. Görev sürem boyunca her zaman yanımda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’a, Fatsa Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe ve yardımcısı İbrahim Eroğlu’na,yönetim kurulu üyelerime ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.