Başkan Çamyar: "Biz istemezükçülere pabuç bırakmayız”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada, kamuoyunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Projesi ile ilgili oluşturulmaya çalışılan kasıtlı algı ve yorumlara cevap verdi.

İlk eleştirinin meydanın ortasından yol geçmesi talebiyle ilgili olduğunu kaydeden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Dünyanın hiçbir yerinde meydanlar yollarla bölünmezler. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın ortasından yol geçmesi ile ilgili bir talep var. Yine söylüyorum hiçbir meydan yol ile ikiye ayrılmaz. O bölgede Cumhuriyet Meydanı’ndan daha güzel bir meydan inşa ediyoruz ve burayı Ünyeliler kullanacak. Biz burada meydanın etrafında mevcut 17 metre olan yolun genişliğini 7 metre daha çekmek sureti ile 25 metreye çıkardık. Ama burada ki temel amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu anlaşılıyor” dedi.

“UNİPORT için eleştirenler şimdi övüyor”

UNIPORT içinde benzer eleştiriler yapanların şimdi eseri görünce övdüğünü belirten Çamyar, “Biz istemezükçülere pabuç bırakmayız. Millet bize yüzde 58.5 ile görev tevdi etmiş ve benim şu anda genel anketlerim yüzde 70’lerde. Vatandaşlarımız ‘Doğru yapıyorsun Başkanım’ diyor. O yüzden 3-5 tane kişiye pabuç bırakacak değiliz. Amaç burada yol istemek değil. Kaldı ki alttan araçla karşıya geçebilecekleri giriş otoparkın içinden mevcut. Otoparkın ilk 15 dakikası ya da yarım saati ücretsiz olacak. Bu nedenle eğer karşıya meydanın ortasından geçmek isteyen olursa otoparkın içinden girip karşıya geçsin. Sorduğunuzda bunu da kabul etmeyen ve illa ki meydanın üstünden, yani tam ortasından araçla geçmek isteyen bazı kişiler var. Bunda art niyetten başka hiçbir şey yok” diye konuştu.

“İhalelerimiz kamuya açık ihalelerdir”

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ihalesi ilgili ilgili bazı çevrelerini eleştirilerine de cevap veren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, şu açıklamada bulundu:

“Belediye ihaleleri kamuya açık ihalelerdir. Canı isteyen her vatandaşımız EKAP’tan ihaleye girmek sureti ile şartnameyi indirebilir ve o şartnameyi taşıdığı müddetçe Türkiye’nin her yerinden ihaleye girebilir. Burada ihaleye giren 5 firmadan bir bölümü doğrudan veya dolaylı şekilde ‘Ünye Belediyesi neden otoparkı alıyor biz alalım’ diyorlar. Ünye Belediyesinin Atatürk Parkında bulunan 130 araçlık otoparkından aylık geliri 30 bin lira. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın altında bulunan kapalı otoparkımız ise 400 araçlık. Yani bu da Belediyemize ortalama aylık 70 ila 100 bin lira gelir getirmesi demek. Oradaki ortalama dükkan kira gelirleri ise aylık 5 bin lira seviyelerinde. Otoparktan elde edeceğimiz gelire göre bakıldığında ve dükkanla karşılaştırıldığında 12 ila 15 dükkan kirasına bedel geliyor. Ayrıca otopark hariç, üstte 3 dükkan sıfır kotunda, 4 dükkan üst kotta ve 2 dükkan da alt kotta olmak üzere toplamda 9 bağımsız bölüm belediyemize ait. İnşaat ihale oranımız ise yüzde 42’dir. Belediyemizin burada yılda 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edecek.”