Başkan Çamyar: ”Vergi borcumuz yok”

Vergi Haftası dolayısıyla Ünye Mal Müdürü Cemal Yıldız, Ünye Vergi Dairesi Müdürü Yavuz Kalkan vergi dairesi çalışanları Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette verginin önemine değinen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Anayasal bir zorunluluk olan vergi hiç kuşkusuz güçlü ve bağımsız Türkiye’nin teminatıdır. Yapılan bütün hizmetlerin temelinde güçlü ekonomi yatmaktadır. Bununda temelinde vergi yatmaktadır. Vatandaş olarak ne kadar çok vergimizi düzenli ödeme tavrı içinde olursak, devletinde hizmet kalitesi o kadar artacaktır. Türkiye son yıllarda özellikle hızlı bir biçimde büyüyen bir ekonomiye sahip ülke konumunda ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ünye Belediyesi olarak bizler Türkiye’de vergi borcu olmayan nadir belediyelerden biriyiz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.