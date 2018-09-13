Başkan Çamyar: “Yeniden adayım”

Ordu'nun Ünye İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Daha Ünye için yapacaklarımız var. İkinci beş yıl için ve en önemlisi Ünye'nin yeniden inşası için adayım” dedi.

Siyasete çok genç yaşta başladığını söyleyen Ahmet Çamyar, belediye başkanlığına uzanan yolda siyasetin her kademesinde bulunduğunu, bunun belediye başkanlığı dönemimde çok işine yaradığını ifade etti. Ünye için yıllardır siyaset konusunda tecrübeli olduğunu kaydeden Başkan Çamyar, "Gördüğüm bu süre içinde seçim zamanı hangi vaatte bulunduysak bunun yüzde 95'inden fazlasını gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesini de bir ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Geriye sadece huzurevi vaadi kaldı, onun da temel atma aşamasına geldik. Vaatlerimizin çoğunu yaptık hatta daha fazlasını da gerçekleştirdik. Ancak alışveriş merkezi ya da 15 Temmuz Meydanı gibi bir vaadimiz yoktu" açıklamasında bulundu.

“Ünye'nin şehir kimliğini değişecek”

2019 yılı sonrası Ünye için ciddi projelerin olduğunu dile getiren Başkan Çamyar, “Ünye'nin şehir kimliğini değiştirecek ciddi projeler hazırladık. Bunlardan biri şehir stadının yıkılarak Millet Bahçesi yapılması diğeri ise küçük sanayi sitesinin komple kaldırılıp şehrin batı yakasına götürülmesi ile ilgili olarak çalışmalarımızdır. Küçük sanayi sitesinin olduğu alanda yepyeni bir Ünye kurulacak. Belediye binasını yenilemeyi planlıyoruz. Bir üniversite yerleşkesi çalışmamız var. Liman çalışması, Orta Anadolu bağlantı yolu çalışması ve Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımız var. Bunlar Ahmet Çamyar'ın önündeki gündem maddeleri olacak” diye konuştu.

“Yaptıklarımdan Halk Memnundur”

Ünye Belediyesinin bir araştırma şirketine yaptırdığı son ankette “Ahmet Çamyar'ı başarılı buluyor musunuz?” sorusuna yüzde 70,6 olumlu dönüş alındığını söyleyen Başkan Çamyar, “Biz Ünye'de hiç kimsenin hayal edemediği hizmetleri yaptık. Rüzgarlı Sokak açıldı yanına bir alışveriş merkezi yapıldı, pazar yerine bir meydan kazandırdık. Yıllardır kültür merkezi konuşuluyordu şimdi ihalesi yapıldı. 2 yıla bitmiş olacak. Tarihi eserlerle ilgili proje başlattık. Ahmet Çamyar'ın bu sürede yaptıklarından halk memnundur. Süreç başladığında bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

“Kültürel miras müzesi Ünye'ye değer kattı”

Uluslararası ödüllere layık görülen Yaşayan Kültürel Miras Müzesi hakkında da konuşan Başkan Çamyar şunları söyledi:

“Yaşayan Kültürel Miras Müzesinin alt yapısını Ankara'da görmüştüm. Türkiye'nin yapması gereken işlerden bir tanesi ehliyet ve liyakat olayına dikkat etmesidir. Biz belediyemize bunu uyguladık ve son derece ses getiren bir müze haline gelmiş oldu. Ödül aldık ve Danimarka'dan da bu konuyla alakalı ödül gelecek. Kültürel Miras Müzesi Ünye'ye değer katmıştır. Eğer müdürlüğe ihtiyaç varsa müdürlük olabilir. Ancak yeni model de bizim büyüyen değil küçülen bir belediyecilik anlayışını öne koymamız gerekiyor. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın bakanlık sayısını azaltması gibi. 2019 sonrasın da belediye içerisindeki bazı birimlerini birleştirip daha rampalı bir hale getirmekle ilgili çalışma yürütmemiz gerekiyor. Biz insanlara makam koltuk değil iş üretsin sonuç odaklı çalışsın diye görev tebliğ ediyoruz. Kapıda bir sıfatın yazması değil içinin dolu olması gerekir.”

Yapılacak olan yerel seçimlerde adaylık söylemleri için “Tabii ki adayım” diyen Başkan Ahmet Çamyar, “Daha Ünye için yapacaklarımız var. İkinci beş yıl için ve en önemlisi Ünye'nin yeniden inşası için adayım” ifadelerini kullandı.