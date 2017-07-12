Başkan Çamyar’dan yol sitemi

Ordu’nun Ünye ilçesinde kırsal alana beton yol yapımı hızla sürüyor. Ünye’de tamamlanan ve yapımı devam eden beton yol çalışmaları ile ilgili bir dizi inceleme ziyaretlerinde bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 3 yıllık süre içerisinde 160 bin metrekare beton yol yapıldığını söyledi.

”Ahirete giderken kaç fındık ocağı var diye sormuyorlar"

Başkan Çamyar, yol hizmetinin önemli bir hizmet ve kamu ile vatandaş işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Ahmet Çamyar, bazı mahallelerde yol yapımı ile ilgili vatandaş kaynaklı engeller çıkabildiğini söyleyerek, ”Ahirete giderken kaç fındık ocağı var diye sormuyorlar, o yüzden bazı mahallelerimizde bizler yol hizmeti götürmeye çalışırken, bazı vatandaşlarımızda bir kaç fındık ocağından vazgeçebilmeleri lazım” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 30 hatta 50 yıldır yol hizmeti bekleyen noktalara beton yol hizmeti götürdüklerini belirterek, ”Ben özellikle yol yapımına duyarlı olan ve yeri geldiğinde arazilerinden feragat eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.