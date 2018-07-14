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14 Temmuz 2018 20:46

Başkan Çelenk: "15 Temmuz, millet iradesinin vücut bulduğu gündür"

AK Parti Ordu İl Başkanı Av.

Başkan Çelenk:

14 Temmuz 2018 20:46

Uğur Çelenk, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ile ilgili yayınladığı mesajda, Türk milletinin yeni bir destan yazarak, dünyaya ders verdiğini kaydetti.


Mesajında, 15 Temmuz’un Türkiye’nin her bir ferdinin bir kahraman olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Çelenk, “Şerefli Türk askerinin üniformasına sızan hainler, bu devleti yıkmak, vatan toprağını peşkeş çekmek ve bu milleti köleleştirmek için tankların, topların ve silahların namlularını bu milletin göğsüne doğrultarak her şeyi elde edebileceklerini sandılar. Ancak büyük yanılgıya düştüklerini anladıklarında zaten milletin zaferi ilan edilmişti” dedi.


“Vatan için gerektiğinde çekinmeden canını ortaya koyan, o gece ezanlar susmasın diye sokaklara çıkan, kendi selalarına koşarak giden kahramanlarımız sayesinde bugün bir aradayız” diyen Çelenk, açıklamasına şöyle devam etti:


“O gece ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz hiç unutulmadılar, unutulmayacaklar. Demokrasi için, millet için, geleceğimiz için, vatan için şehit olan başta Ömer Halisdemir ve Erol Olçok olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnettarlığımızı sunuyorum. Bu özel milletin bir ferdi olmaktan duyduğum gururu sözlerle ifade etmem mümkün değildir.”


Uğur Çelenk, milletin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu iradenin Türkiye’nin geleceği açısından da büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, Türk milletinin teknoloji ve silahlara teslim olmayacağını da vurguladı. Çelenk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:


“Göğsüyle kurşunları, başıyla tankları, gövdesiyle uçakları etkisiz hale getiren milletimiz aslında sadece o günü değil geleceğimizi kurtarmıştır. Yeryüzünde ülkemiz üzerinde hain planları olan kim varsa anlamıştır ki, bu yürekli milleti teknoloji ve silahla teslim almak mümkün olmayacaktır. Milletimiz, silah gücüne, ekonomisine güvenerek bu ülkeyi teslim almak isteyenlerin cesaretini bir daha toplanmamak üzere adeta atomlarına ayırmıştır. Artık tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyetinin ilk Devlet Başkanı, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyüyen Türkiye, hedeflerine çok daha hızla varacaktır. Türkiye, milletinin gücü ve liderinin ferasetiyle durdurulamaz yürüyüşüne başlamıştır. Kutlu olsun, hayırlı olsun.”




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