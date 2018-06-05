Başkan çöp topladı

Altınordu Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe yaklaşık 40 öğrenci katıldı. öğrenciler Tayfun Gürsoy Parkı’nda çöp ve zararlı atıkları topladı. Gerçekleştirilen etkinliğe Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Karşıyaka Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu Müdürü Arzu Koz, Altınordu Belediyesi birim müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesinde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu’da temizliğe büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Tekintaş yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız çevreyi temiz tutabilmek, yaşanabilir kılabilmek ve özellikle de gelecek nesillere mükemmel bir şehir aktarabilmek için bizde gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. En önemli gördüğümüz hususların başında temizlik geliyor. Çocuklarımız için oluşturduğumuz parkların, yeşil alanların çöpten arındırılarak korunabilmesi gerekiyor. Bunun içinde evlatlarımıza çocuklarımıza hem bu bilinci aşılayabilmek hem de geleceği bu şekilde onlara aktarabilmek için bizde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve öğrenciler Tayfun Gürsoy Parkı’nda çöp topladılar.