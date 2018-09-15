Başkan çöp topladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen 15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğinde Ünye Belediyesi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri farkındalık oluşturmak amacıyla şehir genelinde çöp topladı. "Bir Güzel Hareket Torbada Senin de Çöpün Olsun" sloganı ile düzenlenen etkinliğe katılan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar farkındalık etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Dünya Temizlik Günü. Bir başka ifade ile Çöp Toplama Günü. Aslında keşke hiç elimizdekini sokağa atmasak ve bu günler kutlanmasa. Bugün milyonlarca insan bizim gibi sokakta. Bir farkındalık oluşturmak adeta yüzyıllar boyunca attığımız bir pet şişenin balıkların ölümünden tutunda bir hayvanın bir kuşun onun yem zannederek yeme girişimi ile beraber ölümüne varana kadar adeta bilinçsiz bir şekilde doğayı tahrip ettiğimizin de farkına varmalıyız. Onun için bozduğumuz dünyanın dengesini yeniden yerine getirmekle ilgili zerre kadar bir katkımız olsun düşüncesiyle bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çöp toplama etkinliği 1 saat sürdü.