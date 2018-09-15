Başkan gençlerle çöp topladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü"nde Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'nin de katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

İlçenin sahilinde İskele mevkisinde yaklaşık 1 saat boyunca genlerle çöp toplayan Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe burada yaptığı açıklamada “En iyi temizlik kirletmemektir” dedi.

Vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını beklediklerini belirten Başkan Muharrem Aktepe, “En iyi temizlik kirletmemektir. Öncelikle vatandaşlarımızdan yerlere, parklara çöp atmamalarını özellikle rica ediyoruz. Bugün Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle biz de öğrenci kardeşlerimiz de sembolik olarak konuya dikkat çekmek amacıyla bizzat çöp topladık. Dediğim gibi en iyi temizlik kirletmemektir, çevremizi temiz tutalım” diye konuştu.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli ise insanların çöplerini doğaya atmak yerine çöp kutularına atmaları için mesaj vermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Bu etkinliği çocuklarımızla yaparak en güzel mesajı verebiliriz diye düşündük. Çünkü çocuklarımız bizlerin geleceği, çocuklar bize örnek oluyor aslında. Bu anlamda etkinliğimize katılan çocuklara gençlere gönülden teşekkür ediyoruz. Maksadımız çöp toplamak değil tabiî ki, maksat farkındalık oluşturmak, insanlara mesaj göndermek. Lütfen doğaya çöp atmayalım çünkü bir pet şişenin doğada kaybolma süresi 600 yıl yani 6 ömür demek bunun bilinci ile doğayı kirletmeyelim diye mesaj veriyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da, “Bu dünyada hepimiz yaşıyoruz, insanların çevreyi kirletmemesini istiyoruz. Çevremizi temiz tutalım, bu dünya hepimizin dünyası” mesajları verdiler.