Başkan iş adamlarıyla bir araya geldi

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş adamları ile bir araya geldi. Başkan Ahmet Çamyar, Ünye’deki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlk olarak dere ıslahlarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çamyar, “DSİ’ye 4 milyon liralık bir yatırım yaptırıyoruz ve şu anda Cüri Deresi bitmek üzere. Aynı şekilde 12 milyonluk bir yatırım içeren Tabakhane Deresi ıslah çalışması devam ediyor. Cevizdere’de 2017 yılında 5 kilometrelik, 2018 yılında 5 kilometrelik bölümleri ıslah edilecek” dedi.



“5 binlik imar planı çalışması Ünye’nin geleceğine ışık tutacak”

İlçede 5 binlik plan çalışması yaptıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Özellikle kentin doğu tarafında 20-30 yıl sonrasında bile bu planın faydalarını görmüş olacağız. O bölgeye 42 metrelik bulvar koyuyoruz. Düzenleme ortaklık payının içerisine Milli Eğitim okul alanları, cami, yol ve yeşil alanları koymak sureti ile kentin geleceğine ışık tutmuş olacağız. Plan, Büyükşehir tarafından onayladığı anda biz yollarımızı açabilir hale geleceğiz. Daha önceki dönemlerde bina yapılırken yeşil alan terki karşılığı ruhsat verilirken, artık yeni planlama ile birlikte önce yollar, yeşil alan ve diğer unsurlar belli olacağı için kenti daha doğru bir şekilde şehirleştirmiş olacağız” diye konuştu.



Ünye’nin 3 tepesine 3 yeni cami

Yeni imar planı çerçevesinde kente hakim 3 tepeye 3 yeni cami planladıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Çakırtepe, Bayramca ve Hacı Yusuf Fahri Efendi’nin kabrinin olduğu bölgeye 3 yeni cami kazandırmayı planladıklarını belirtti.



Belediye mülklerinin tamamı yenileniyor

Modern kent kimliğine kavuşmak anlamında önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, belediye mülklerinin tamamının yenileceğini söyledi. Çamyar, İskele Restaurant, Yunus Emre Çay Bahçesi, Yüzüncü yıl ve Gölevi Otel’in belediyenin hazırladığı projeler çerçevesinde iştirakçiler tarafından yenilenmeye başladığını söyledi. Çamyar, iştirakçilere bu alanları 10 yıl süre ile kiraya vermek suretiyle o alanları yatırım yapılabilir alanlar haline getirdiklerini söyledi.



Ünye sahilinde ki binaların dış cepheleri yenileniyor

Eski Devlet Hastanesinden Otogara kadar olan bölgede kıyı şeridindeki binaların dış cephelerinin giydirileceğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Proje tamamlandı. 2017 Mart ayında ihale süreci başlamış olacak. Toplamda ise 116 adet bina giydirilmiş olacak” açıklamasında bulundu.



“Tarihi eserleri yeniden ilçemize kazandırıyoruz”

Ünye’nin turizm, eğitim ve sanayi kenti olması yolunda çalıştıklarını vurgulayan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bunların en önemli ayaklarından birisi olan turizm alanında kentin tarihi altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Başkan Çamyar, “Yalı Kilisesi’ni restore ettik, yanında ise bir muhtar evi ve hanım kardeşlerimizin el emeği ürünlerini satabileceği bir alan inşa ettik. Saray Hamamı restorasyon çalışması devam ediyor. Yine 2017 yılı içerisinde Kefeli Han ile Belediye Konukevi olarak hayata geçireceğimiz Kadılar Yokuşu’nun üzerindeki Fazile Hanım Konağı’nı restore edeceğiz. Yine Kadılar Yokuşu’nun başlangıcına bir çömlek fırını inşa edeceğiz” dedi.



"Ticaret Merkezi planlanandan önce bitecek"

Ünye’nin en önemli projelerinden biri olan Ticaret Merkezi inşaatının devam ettiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Yaklaşık bir ay sonra temelden toprak seviyesine çıkılmış olacak. Daha önce 2018 yılının Haziran ya da Temmuz ayı gibi bitirileceğini öngörmüştük ancak inşaat ekibi hızlı ilerlediği için bu takvimi 2018 yılının Ocak ayına çektik, proje toplam 21 milyon liralık bir yatırım” ifadelerini kullandı.



“Rüzgarlı Sokak her belediye başkanının hayaliydi”

Rüzgarlı Sokağı yıkarak kente çok önemli bir şekilde nefes aldırdıklarının altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bu sokağın yıkılması her belediye başkanının hayaliydi, bizlere nasip oldu. Ticaret Merkezinin bitirilmesinin ardından Çınarlıktan başlamak üzere o caddeyi komple sahile bağlamış olacağız” şeklinde konuştu.



Orta Çarşı’da çalışmalar devam ediyor

Ünye’nin bir diğer önemli projelerinden biri olan ve Kültür Yolu projesi içinde yer alan “4 Arasta 1Orta Çarşı Projesi” kapsamında yer alan Orta Çarşı’da alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarına başlandığına ve devam edildiğini söyleyen Başkan Çamyar, sonrasında ise binaların dış cephelerinin giydirileceğini ve tek tip tabela sistemine geçileceğini kaydetti.



Merkezin tamamında sıcak asfalt uygulamasına geçiliyor

Merkezde doğalgazın geçtiği her yerde sıcak asfalt uygulaması yapıldığını söyleyen Çamyar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Çınarlık, Saray Caddesi, Niksar Caddesi, Hükümet Caddesi’nin bitirildiği söyleyen Başkan Çamyar, doğalgaz çalışmalarının beklenmesi nedeniyle de Fevzi Çakmak mahallesinden otogara kadar olan bölümü içeren Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nin henüz tamamlanamadığını belirtti. Doğalgaz basınç düşürme istasyonunun yapılacağı alan ile ilgili kamulaştırma probleminin aşıldığını söyleyen Başkan Çamyar, 2017-2018 yılı kışında doğalgaz kullanımının başlayacağını açıkladı.



Eski pazar yerine 30 milyon liralık proje

Yeni Kapalı Çarşı inşaatının tamamlanması ile birlikte eski pazar yerinde bulunan esnafların bu alana taşınacağını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, eski pazar yerinin taşınma süreci tamamlandığında yıkılarak bu alan ikinci bir meydan ve Kültür Sarayı yapılacağını söyledi. Aynı anda altında 400 araçlık bir otoparkta bulunan projenin 15 milyon lirasının meydan ve alışveriş alanları, 15 milyon lirasının da Kültür Sarayı olmak üzere toplamda 30 milyon liralık bir proje olduğunu dile getirdi.



“Kültür Sarayı aynı zamanda Belediyenin borcunu silecek”

Kültür Sarayı’nın yapılacağı 7 dönümlük alanın Ünye Belediyesi tarafından Kültür Bakanlığı’na devrinin yapılacağını ve mahkeme tarafından belirlenen 36 milyon liralık arsa bedelinde uzlaşılması halinde ise belediyenin vergi ve sosyal güvenlik borcundan düşürülmesi ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Başkan Çamyar, “Böylece Ünye Belediyesi için çok tarihi bir adımı da gerçekleştirmiş olacağız” dedi.